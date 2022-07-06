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عبارات تهنئة عيد الاضحى 2022، أيام قليلة تفصل بيننا وبين اول ايام عيد الاضحى المبارك، مما دفع الكثير من المواطنين بالبحث عن عبارات تهنئة عيد الاضحى 2022، لإرسال عبارات التهنئة إلى الأهل والأصدقاء والأحبة، حيث ان ارسال المعايدات يعتبر أحد أهم الطقوس التي يقوم بها الكثير من الناس لإدخال البهجة والسرور على النفس أحبائهم، والتعرف على العديد من عبارات التهنئة تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري. عبارات تهنئة عيد الاضحى 2022 مع إحرام المُحرمين وتلبية الملبين وثبات المتقين وهدى المضحين، دموع الطائفين، ومغفرة رب رحيم.. أهنيك بـ عيد الأضحى العظيم.

بكل عطر الزهور وبكل أصوات الطيور وصوت تلبيات الحجاج.. كل عام وأنت بخير.

تقبل الله صيامكم في عرفة، وجعل عيدكم مبارك.

كم نحن سعداء، عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم، لنبعث أجمل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام، كل عام وأنت بخير.

أطل العيد مبتسماً فسال الحب رقراقاً.. وذكرني مودتهم فصار الشوق أشواقاً. اجمل عبارات تهنئة بعيد الاضحى المبارك للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود يا من تسكن القلب.

كل عام وأنتم بألف خير. عيد أضحى سعيد على الجميع. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

كل عيد وأنت لربك طائع.. ولنبيك تابع.. ولدينك رافع.. ولاهلك نافع.. عيدك مبارك.

رفع الحجيج أكفهم، يرجون رحمة ربهم، وأنا رفعت كفي إليه، يجعل ثوابك مثلهم، كل عام وأنت بخير، وعيدك مبارك.

يا من أحببناهم في الله لا غير ورجونا لهم كل خير، كل عام وأنتم بخير.

بلّغك الله فضل العشر ونوّر صدرك كلما أفلَتْ الشمس والقمر، وأزاح الله همك كلما حج فوجٌ واعتمر، وجعل الله ذريتك كأبي بكر وعمر، وغفر الله لوالديك على مدِّ البصركل عام وانتم جميعا بخير عيد أضحي مبارك.

كل عام وأنت بخير وسعادة وهنا يا أغلى الناس، أنت وأسرتك الكريمة.

العيد فرحة لا تكمل إلّا في وجودكم، وبهجة ما تحلى إلّا في قربكم.

كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير وسعادة. عمر شويل - جدة أجمل عبارات تهنئة عيد الاضحى 2022.. رسائل قصيرة مكتوبة للتهاني بدخول العيد - ثقفني

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