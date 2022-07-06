شوف يومان على انتهاء أقوى عروض لولو السعودية لعيد الأضحى بجميع الفروع والأقسام Lulu online

تسوق الآن من لولو هايبر ماركت، واستمتع بأقوى خصومات العيد، أيام قليلة وينتهي عرض عيد الأضحى المبارك، أما عن صفقات العيد الكبري فمتبقى على إنتهائها يومان فقط، سارع وقم بشراء كل احتياجات العيد من لحوم الأبقار والماعز والخراف، والخضراوات والفاكهة الطازجة، وأيضاً الأرز والحلوى ومنتجات الألبان، كل هذا وأكثر ضمن عروض لولو هايبر ماركت السعودية ولفترة محدودة.

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صفقات العيد الكبرى على جميع المنتجات

خصومات مميزة جداً ضمن صفقات العيد الكبرى هذا العام، تشمل هذه الخصومات الكثير من المنتجات المختلفة من الأرز البسمتي، وأيضاً جبنة كريمي بوك، والطماطم السورية، كما تضم حلوى كواليتي ستريت بخصم يصل لـ ٣٠٪ لمدة ٤ أيام فقط، استثمر صفقات العيد الكبرى وتمتع بخصم ٥٠٪ على مستحضرات النظافة والجمال مثل: مسحوق غسيل إريال وبلسم بانتين وغيرها الكثير.

أقوى عروض لولو الأسبوعية في المملكة السعودية

تخفيضات اليوم متنوعة وكبيرة على المواد الغذائية ومستلزمات العيد، وتشمل هذه التخفيضات الكثير من أنواع الفاكهة والخضروات الطازجة، منها: تخفيض على سعر فراولة دريسكولز، وبرتقال فالنسيا، والتفاح الأحمر البولندي يصل لـ ٤٠٪ وأكثر، أما كمثرى فرمونتي بيوتي والبابايا السعودية الناضجة فيصل خصمهم لأكثر من ذلك، وبالنسبة للبصل العماني الأبيض والباذنجان السعودي الكبير، وصندوق الكوسة الطازجة، والزنجبيل الصيني فيصل خصمهم لأكثر من ٥٠٪، ويمكنكم متابعة عروض أمثر داخل جميع فروع لولو.