نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم عروض عيد الاضحى 2022 أوفر في السعودية من أسواق العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم في السعودية وعروض عيد الاضحى 2022 بأوفر الأسعار على جميع المنتجات الغذائية، إلى جانب شوكولاتة العيد، حلويات العيد، وغيرها من الأصناف المتنوعة والمتجددة في أسواق العثيم، حيث تعرض نشرة العروض الأسبوعية من سلسلة متاجر عبد الله العثيم Alothaim market عن أهم عروض العيد الأضحى المتميزة، والتي تشمل أسعار الحلويات، المكسرات، الفواكه، الخضروات، واللحوم، إلى جانب منتجات البقالة وغيرها من مستلزمات المنزل، ويوفر للمستهلك فرصة الحصول على العرض من خلال زيارة موقع أسواق العثيم الرسمي والتسوق أون لاين، أو من خلال الذهاب إلى أقرب فروع العثيم والحصول على المنتجات المفضلة من العروض، وفيما يلي كافة المعلومات حول أفضل عروض العيد في السعودية.

عروض العثيم عروض عيد الاضحى 2022 أوفر

لا يخلو العيد من المرح والتسالي والتجمعات العائلية التي تضفي السعادة والسرور على قلوب أفراد العائلة، ولذلك تهنئ أسواق عبد الله العثيم جمهور العملاء من المستهلكين بالعيد الأضحى في حملة تخفيضات تحت شعار “فرحة العيد بعروضنا تزيد”، وتضم الخصومات والتخفيضات مجموعة من أشهى أنواع المكسرات الفاخرة، والتي تزيد اللقاءات مرحًا وحبًا.

قهوة برية عربي بسعر 46.95 ريال.

كيلو حب دوار الشمس بالليمون أو بالملح بسعر 14.95 ريال.

كيلو مكسرات إكسترا مشكلة بسعر 68.95 ريال.

كيلو ترمس استرالي عادي بسعر 7.95 ريال.

أسواق العثيم عروض العيد 1443

تقدم سلسلة متاجر عبد الله العثيم تخفيضات على أسعار حلوى العيد المميزة من المعمول بالتمر، والبيتي فور المزين بالشوكولاتة والمكسرات، بالإضافة إلى الحلويات الشرقية الشهية بأقل الأسعار في الأسواق، يمكنكم طلب العروض أون لاين أو زيارة أقرب الفروع إليكم، حيث يوفر المتجر خدمات الشحن لأي مكان داخل المملكة السعودية.

حلويات شرقية مشكلة بسعر 34.95 بدلًا من 45.95 ريال.

بتي فور فاخر شوكولاتة بالمكسرات بسعر 29.95 بدلًا من 34.95 ريال.

معمول بالتمر بسعر 19.95 بدلًا من 24.95 ريال.

العثيم ماركت مستلزمات المنزل

تضم النشرة الاسبوعية خصومات مذهلة وتخفيضات على أسعار مستلزمات المنزل الأساسية من السلع االغذائية ومنتجات التنظيف والتطهير، وذلك احتفالًا بعيد الأضحى المبارك مع العملاء الكرام، أما عن عشاق الشوكولاتة فقد وفر العثيم ماركت خصومات خاصة للشوكولاتة المفضلة للجميع.

10 كيلو أرز الوليمة بسعر 64.95 بدلًا من 89.95 ريال.

دووو وجاج مجمد 10×1000 جرام بسعر 173.95 بدلًا من 201 ريال.

اومو صابون أوتو الأخضر 7 كيلو بسعر 56.95 بدلًا من 80.95 ريال.

850 جم شوكولاتة ماكنتوش كوالتي بسعر 49.95 بدلًا من 105 ريال.

900 جرام شوكولاتة جالكسي جواهر بسعر 44.95 بدلًا من 88.95 ريال.

هذه العروض سارية في الفترة ما بين الأربعاء 6 يوليو 2022 والثلاثاء المقبل 19 يوليو 2022، وتستمر العروض لحين إنتهائها أو لحين نفاذ الكمية، تتوالى عروض وتخفيضات متاجر السعودية بممناسبة العيد الأضحى المبارك، ونتابع معكم كل ما هو جديد، كما ننقل لكم الفرص التوفيرية الأفضل فتابعوا موقعنا لمعرفة أجدد الخصومات وأفضلها واختيار الأنسب لاحتياجاتكم، أدامكم الله بالصحة والعافية وأعاده علينا وعليكم باليمن والبركات.