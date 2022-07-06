شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت لعيد الأضحى على اللحوم وباقي السلع الغذائية

نقدم لحضراتكم اليوم أقوى عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market big offers لعيد الأضحى على اللحوم وباقي السلع الغذائية بأقل الأسعار وأعلى الجودات، حيث لديهم بقسم اللحوم جميع أنواع اللحوم الطازجة والمستوردة، ككما لديهم خراف وأضاحي أخرى كاملة، وعروض مميزة أخرى على أسعار باقي أنواع السلع الغذائية بباقي أقسام لولو السعودية، وسوف نوضح لكم من خلال هذه المقالة تفاصيل أسعار المنتجات بالفروع…

عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية

نقدم لكم خصومات اليوم بقسم اللحوم في فروع لولو السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر الخروف الأسباني الكامل، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على سعر التيس الكامل، وعلى سعر لحم الجمل الطازج الكامل، والخروف النعيمي الكامل العضوي، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار لحم الخروف المحلي الكامل الحري، والعجل المحلي الكامل، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار أنثى الخروف النعيمي الكاملة، والخروف البربري الكامل، وخصومات خاصة على أسعار جميع الخراف الذكور النعيمية.

عروض لولو السعودية على وجبات العيد الجاهزة

نستكمل معكم تقديم باقي عروض اليوم على أسعار: الخروف الرفيدي، والسوكاني، والروماني، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الدجاج البرياني التلاسيري وجبة العبوة العائلية، وعلى سعر الوجبة العائلية من الدجاج الهندي المتبل مميز المذاق، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار العبوة العائاية من وجبة الخضروات، وعلى سعر وجبة سباجتي البولونيز العائلية، وغيرهم من خصومات مميزة أخرى.

خصومات اليوم داخل جميع فروع وأقسام لولو

تقدم مجموعة لولو السعودية أقوى العروض الحصرية على أسعار: لفائف دجاج البريازو، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار كيكة شكولاتة الفادح، وعلى سعر البرازق بالكيلو، وخصومات أخرى منهم على أسعار الميدي الفارسي بالحليب، ومبرومة الفسدق بالكيلو، وخصومات أخرى منهم على أسعار ملبن الكحك، وبلح السام بالكيلو، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار البرازق والغريبة، ومعمول التمر، على سعر البيتي فور المشكل اللوكس والعادي، وتنزيلات أخرى بالفروع على أسعار باقي أنواع الحلويات والمخبوزات الطازجة، وعلى أسعار جميع المنتجات الغذائية المختلفة.