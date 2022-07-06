شوف عروض العثيم الاسبوعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وخصومات من 20 ل 70%

عروض العثيم وخصومات من 20 ل 70% بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت شعار “فرحة العيد بعروضنا تزيد”، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك تزداد حركة الشراء في الأسواق والمولات لشراء جميع المستلزمات المنزلية اللازمة للاحتفال بمراسم العيد، لذلك تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية مجموعة من أقوى العروض الحصرية والمميزة على المواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية واللحوم الحمراء، تتنوع الأصناف والسلع من حيث الماركة والسعر لتناسب متطلبات أكبر شريحة ممكنة من العملاء، تسري العروض من يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو وحتى يوم الثلاثاء 19 يوليو أو حتى نفاذ الكمية، أسواق العثيم هى من أكبر مراكز التسوق بالسعودية فهى تأتي في المركز الثاني من حيث المبيعات بعد بنده وهايبر بنده، كما أنها تقوم بإدارة سلسلة كبيرة من الفروع لتغطي معظم أنحاء المملكة.

عروض العثيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وخصومات من 20 ل 70% تسوق الآن

يرتبط عيد الأضحى المبارك بشراء بعض المنتجات والسلع الأساسية للاحتفال بمراسم العيد، مثل المكسرات والحلويات واللحوم سواء لحوم حمراء أو بيضاء و الأضاحي وغيرها، تقدم العثيم لهذا الاسبوع مجموعة من العروض المميزة على الكثير من هذه السلع، وللاطلاع على أهم هذه العروض تدعو العثيم عملائها لزيارة فروعها المنتشرة بجميع أنحاء المملكة، وكذلك يمكن تصفح البروشور الخاص بالعروض أونلاين عبر الجوال، نقدم لكم بعض من أهم هذه العروض:

أقوى الخصومات على المكسرات والحلويات كيلو مكسرات إكسترا مشكل بسعر 68.95 ريال سعودي، كيلو لوز ني بسعر 33.95 ريال سعودي، سعر كيلو توفي ديمة منوع 12.95 بدلاً من 15.95 ريال سعودي، حلوى بقر لاكسوري 800 جرام بسعر 24.95 بدلاً من 31.75 ريال سعودي، شوكولاته لينت لندرو بالحليب وزن 200 جرام بسعر 22.95 بدلاً من 35.95 ريال سعودي.

أضاحي العيد من العثيم

تقدم أسواق العثيم أقوى التخفيضات على الأضاحي خلال هذا الأسبوع، وتيسيرًا على عملائها أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت شعار وكلنّا وتوكل أنها تتكفل بالأضحية للعميل أو لإهدائها لمستفيد آخر وذلك من خلال فروعها أو من خلال تطبيق اكتساب، وكذلك يمكن إرسالها بشكل مباشر إلى أحد الجمعيات الخيرية المعتمدة بالتطبيق.