نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 6 يوليو 2022 تخفيضات هائلة لعيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 6 يوليو 2022 تقدم لك تخفيضات فريدة من نوعها بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، عملاء العثيم دائماً مميزون، استمتعوا بعروض تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2022 على كافة المنتجات المنزلية، وخاصة منتجات العيد من اللحوم والحلوى وغيرها، تتوفر العروض في كافة فروع أسواق العثيم ماركت بالإضافة إلى عروض إضافية خاصة بكل فرع، تشمل العروض كافة الأقسام للراغبين في الشراء اغتنموا فرصة خصومات العيد، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم أحدث عروض وتخفيضات العثيم لهذا الأسبوع بصفحة واحدة لسهولة تصفحها.

عروض العثيم الأسبوعية 6 يوليو 2022

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يقدم العثيم لجميع عملائه العديد من العروض والتخفيضات التي يحتاج إليها كل بيت، إلى جانب العروض يتيح العثيم للعام الثاني على التوالي توكيل الأضحية من خلال حجز الأضاحي عير تطبيق اكتساب، الشرط الوحيد هو أن تكون أحد عملاء اكتساب، فقط قم بتسجيل بياناتك عبر التطبيق على هاتفك الذكي، ثم قم بحجز الأضحية وحدد أقرب فرع لك لاستلام اضحيتك، على أن تكون مقيماً بداخل العاصمة الرياض.

تجدون في عروض هذا الأسبوع حليب بودرة هالي، بسكويت بالتمر، بسكويت وكوكيز متنوعة إلى جانب أنواع كثيرة من الشيكولاتة للعيد وضيافة الأقارب والأصدقاء، تجدون خصومات مميزة على كافة المنتجات التي تتعلق بالعيد حتى تستطيع إقامة الولائم والعزائم للعائلة ومن تحب، عروض أخرى على الشاي والقهوة وكافة المشروبات الساخنة والباردة.

كيك بالفانيليا، كيك بالشيكولاتة، معمول بالتمر، عسل نحل، كريم شانتيه ومنتجات أخرى رائعة مناسبة لتجمع العائلة في الأعياد، لا ننس أيضاً عروض المكسرات والبذور فهي أحد ضيافات العيد المميزة التي يمكنك تقديمها، منتجات العناية بالشعر والبشرة من أهم الأشياء التي تميز عروض هذا الأسبوع، لاستقبال هذا العيد بأفضل حال، كذلك عروض على منظفات المنزل المميزة، ديتول، سائل الكلور، مساحيق تنظيف الملابس.

عروض العثيم لهذا الأسبوع بصفحة واحدة

نقدم لكم عروض عيد الأضحى المبارك 2022 بصفحة واحدة:

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