نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اون لاين jarir مع تنزيلات الصيف على الإلكترونيات وملحقاتها من مكتبات جرير jarirbookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير اون لاين مع تنزيلات الصيف على الإلكترونيات وملحقاتها متاحة بسعر خاص في المملكة العربية السعودية، وهذا يشمل مختلف أنواع الأجهزة الذكية مع أكسسوارات عالية الجودة متوافقة مع معظم الأجهزة الإلكترونية، مع خدمات مميزة مقدمة في السعودية من مكتبات جرير jarirbookstore لفترة محدودة.

عروض جرير اون لاين jarir مع تنزيلات الصيف على الإلكترونيات من مكتبات جرير jarirbookstore

يتيح موقع جرير اون لاين jarirbookstore كل ما يحتاجه العنلاء في السعودية مع تنزيلات الصيف الجديدة على أجهزة الحوال، وأكسسوارات الإلكترونيات، بجانب أسعار الشاشات، والتي نقدم لكم شرح وافي بالفقرات التالية، حيث تضم أرخص الأسعار التي يتهافت عليها العملاء في المملكة العربية السعودية.

عروض جرير

تضم عروض مكتبة جرير jarir bookstore السعر الأرخص من بين متاجر السعودية المتعددة، والتي شملت أنواع متنوعة من شاشات سامسونج samsung المعروفة بجودة الشاشات لديها، مع شاشات شاومي xiaomi وسوني المعروفتين في مجال التكنولوجيا، كما يوجد شاشات إقتصادية من سكاي وورث وهاير وال جي وتي سي ال، لنغطي بهذا أكثر الماركات شهرة في السعودية.

jarir

شاشة تليفزيون سامسونج samsung كيو 70 بمقاس 65 بوصة، اتش دي النقاط الرباعية، بجودة 4 كيه الترا اتش دي، شاشة كيو ال اي دي متاحة بسعر 4799 بدلًا من 7499 ريال سعودي، بخصم 36%، وتوفير 2700 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون هاير بمقاس 65 بوصة، بجودة 4 كيه الترا اتش دي، شاشة دي ال اي دي متاحة بسعر 1999 بدلًا من 4799 ريال سعودي، بخصم 58%، وتوفير 2800 ريال سعودي.

جرير

تشمل فروع جرير مول أفضل الجوالات بتقنايات لا يضاهيها مثيل، والتي أصبحت من الأساسي توافرها في أي جهاز ذكي، ولعل أشهر تلك الجوالات هو ايفون 13 جرير iphone يقدمه بسعر يبدأ من 4699 ريال سعودي، ويليه جوالات هواوي huawei وسامسونج، ثم يتبعهما إصدارات اوبو ، وهونر، وشاومي،.

jarirbookstore

جوال شاومي 11 تي برو xiaomi 11t pro 5g بسعة 256 جيجابايت، مع 12 جيجابايت رام، متاح اللون الأبيض مون لايت منه بسعر 2099 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي، بخصم 22%، وتخفيض 600 ريال سعودي من المبلغ.

جوال شاومي 11 تي برو xiaomi 11t pro 5g بسعة 256 جيجابايت، مع 8 جيجابايت رام، متاح اللون الأبيض مون لايت منه بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2499 ريال سعودي، بخصم 24%، وتخفيض 600 ريال سعودي من المبلغ.

مكتبات جرير

تضم ملحقات الجوال أهمية كبيرة في بومنا هذا، فلم يصبح من السهل إجراء المكالمات من خلال السماعة الخارجية المدمجة بالحوال، لما يترتب عليه من مخالفات أثناء القيادة أو عدم التركيز المتكرر، ومن هنا جاءت أهمية سماعات الجوال اللاسلكية، ويوجد منها أنواع كثيرة يمكن شراءها بخدمة تقسيط جرير وفقًا للشروط والأحكام.

انهينا لكم عروض جرير للجوالات والشاشات وملحقات الجوال بسعر مميز مع تنزيلات الصيف على ملحقات الإلكترونيات، فبادروا بالشراء قبل نفاذ كمية المخزون الحالية، ومن خلال متابعتنا سيصلكم كل ما يخص مجال الإقتصاد من اسعار العملات أو السلع وغيرهم.