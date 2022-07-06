نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل تطبيقات لتحديد نظام غذائي وتحضير وجبات صحية في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشر في الفترة الأخيرة الكثير من التطبيقات التي تساعد الكثير من الأشخاص في ضبط غذائهم وتناول الطعام بطريقة صحية.

ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم مجموعة من التطبيقات التي تساعد على تجهيز الطعام الصحي في المنزل بكل سهولة.

تطبيقات تساعد على تحضير الطعام الصحي

سنقدم إليكم في السطور الآتية مجموعة من التطبيقات التي تساعد على تحضير الطعام الصحي بكل سهولة في المنزل:

تطبيق Calorie Counter by FatSecret

يعتبر ذلك التطبيق من التطبيقات المتميزة التي تساعدكم في اتباع نظام صحي كما أنه يساعد على إدارة وزنكم بكل سهولة، ومن أهم مميزات ذلك التطبيق أنه يوفر قاعدة بيانات حول تلك الأطعمة.

ومن أهم مميزات ذلك التطبيق أنه يتوفر بواجهة سهلة للغاية ويكون من السهل على الجميع استخدامه، فمن خلاله يتم تسجيل البيانات وبالتالي التعرف على المأكولات التي من المفترض تناولها.

وبعد ذلك يساعد على تحديد الأطعمة والوجبات من خلال الصور من أجل حسب السعرات الحرارية من خلال التقاط صورة للباركود المتواجد على المنتجات الغذائية، يتيح إليكم الرياضة التي ستمارسها من أجل تسجيل السعرات الحرارية التي سيتم حرقها.

يقدم التطبيق إليكم الكثير من الأفكار حول الوجبات الصحية ويمكنكم الآن بكل سهولة تحميل التطبيق لجميع مستخدمي الهواتف الأندرويد بالإضافة إلى كافة مستخدمي الآيفون أيضًا.

تطبيق Lose It

يعد ذلك التطبيق من التطبيقات المميزة التي تساعد على خسارة الوزن وما عليكم سوى تنزيله على الهاتف وبعد ذلك يتم تحديد الهدف والأطعمة التي تحف أن تأكلها ومن خلال ذلك البرنامج سيكون من السهل اتباع خطة تساعدكم على خسارة الوزن.

فيلزم أيضًا أن يتم ملء كافة البيانات مع تحديد الوزن الذي ترغبون في الحصول عليه وبعد ذلك يقوم التطبيق هو بحساب السعرات الحرارية اليومية، ويكون من السهل الآن تحميل ذلك التطبيق على كافة الهواتف.

تطبيق Carb Manager

يعتبر ذلك التطبيق من التطبيقات المساعدة للأشخاص الذين يرغبون في اتباع نظام غذائي صحي قليل الكربوهيدات مثل نظام كيتوجينك.

فيحتوي ذلك التطبيق على قاعدة بيانات للكثير من أنواع الطعام كما أنه يوفر إليكم إمكانية حساب الكربوهيدرات.