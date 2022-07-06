نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بسعر 1500 ريال سعودي أرخص وأفضل الجوالات في السوق السعودي لعام 2022م في المقال التالي

أرخص الجوالات في السعودية والتي تبدأ أسعارها من 1500 ريال سعودي، حيث يقدم لكم سوق المملكة العربية السعودية للهواتف المحمولة والجوالات الذكية من أشهر العلامات التجارية الأكثر شهرة حول العالم، كما أنها تقدم جميع الهواتف التي قد يحتاج إليها العميل بأسعار مناسبة للكثير من الفئات المجتمعية، وفي سطور مقالنا التالية سنقوم بتوضيح حزمة من أفضل الهواتف المحمول بأسعار اقتصادية ورخيصة إلى أقصى درجة. أرخص الجوالات في السعودية لعام 2022م سامسونج جلاسكي إس 8 يحتوي الهاتف على شاشة سوبر أموليد مقاسها يبلغ 5.8 بوصة وهو من أفضل الهواتف المتوفرة في سوق الهواتف السعودي.

معالج الهاتف قوي ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة به حجمها 4 جيجا بايت وأداء الهاتف سريع جدًا وهو هاتف ثماني النواة سعته الداخلية 64 إلى 128 جيجا بايت.

كما أن الهاتف يحتوي على شريحتين للخط وكارت ميموري خارجي سعته 512 جيجا بايت وكاميرا أمامية دقتها تبلغ 5 ميجا بيكسل.

الكاميرا لا تدعم فلاش مصنوع بتقنية الليد الذكية وحجم وسعة تخزين الهاتف هي 64 جيجا بايت.

سعر الهتف في المملكة العربية السعودية يبدأ من 1350 ريال سعودي.

من أبرز عيوب الهاتف هو أن البطارية سعتها متوسطة ولا يوجد منفذ لبطاقة التخزين هاتف أيفون إس 6 سعة الهاتف تبلغ 32 جيجا بايت وراماته 2 جيجا بايت ومعالج الهاتف إيه 9 ويتميز الهاتف بأنه خفيف الوزن.

شاشة الهاتف مقاومة للأتربة ومزودة بطبقة خارجية عازلة مصنوعة من الأوليفونيك مقاسه 4.7 بوصة وسعة البطارية تبلغ 1715 مللي أمبير.

سعر الهاتف في السوق السعودية يبدأ من 1500 ريال سعودي.

من أبرز عيوب الهاتف هي أن بطاريته متوسطة ولا يدعم خاصية الشحن اللاسلكي ولا الشحن السريع.

كما أن حجم الشاشة صغير قليلًا وسعره أغلى من بعض الهواتف المنافسة التي تتميز بنفس الإمكانيات. هاتف جلاكس نوت إف إي الهاتف مقاوم للمياه والأتربة وشاشته مقاسها يبلغ 5.7 بوصة.

يعمل الهاتف بتصوير الفيديو على أعلى جودة تصل دقتها إلى 4K ويحتوي على قلم ذكي.

حجم التخزين الداخلي للهاتف هو 64 جيجا بايت بينما سعة كارت الميموري 256 جيجا بايت.

الهاتف متوفر بسعر يبدأ من 1500 ريال سعودي في السوق السعودية. عمر شويل - جدة بسعر 1500 ريال سعودي أرخص وأفضل الجوالات في السوق السعودي لعام 2022م - ثقفني

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