شوف خصومات العيد جبارة في أسواق العثيم السعودية هذا الأسبوع على كافة السلع

خصومات أسواق العثيم السعودية هذا الأسبوع، بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقدم أسواق عبد الله العثيم أفضل العروض على منتجات السلع الغذائية وبتخفيضات وخصومات بالإضافة إلى وجود عروض بسعر التكلفة وعروض كيلو علينا وكيلو عليك وذلك في جميع فروع أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية

يقدم أسواق العثيم السعودية خصومات جبارة هذا الأسبوع بمناسبة عيد الأضحى وذلك على كافة السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية ومن خصومات السلع الغذائية لحم عجل باكستاني طازج بدون عظم بسعر التكلفة بوزن كيلو جرام، متاح لحم عجل باكستاني طازج بالعظم بسعر التكلفة بوزن كيلو جرام، كما يوجد لحم عجل بلدي بدون عظم طازج بوزن كيلو جرام.

كما متواجد أيضا في الخصومات دجاج مقدم من التنمية طازج، كما يوجد لبنة فيرست تشويز متوفرة بالكيلو وبالعلبة، ومتوفر قهوة هرري عربي وسط بوزن كيلو جرام، ومتاح حلاوة حلواني مع فستق بوزن كيلو جرام، كما يوجد في الخصم بسبوبة بالسمن الطبيعي بوزن 2 كيلو جرام، ويوجد تخفيض كبير على أرز مصري جرين فارمز بوزن 5 كيلو جرام، ويوجد خصم على تونة هناء خفيف بوزن 185 جرام عدد 3 قطع.

تخفيضات أسواق العثيم السعودية على السلع الغذائية