نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات العيد جبارة في أسواق العثيم السعودية هذا الأسبوع على كافة السلع في المقال التالي
خصومات أسواق العثيم السعودية هذا الأسبوع، بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقدم أسواق عبد الله العثيم أفضل العروض على منتجات السلع الغذائية وبتخفيضات وخصومات بالإضافة إلى وجود عروض بسعر التكلفة وعروض كيلو علينا وكيلو عليك وذلك في جميع فروع أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية.
عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية
يقدم أسواق العثيم السعودية خصومات جبارة هذا الأسبوع بمناسبة عيد الأضحى وذلك على كافة السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية ومن خصومات السلع الغذائية لحم عجل باكستاني طازج بدون عظم بسعر التكلفة بوزن كيلو جرام، متاح لحم عجل باكستاني طازج بالعظم بسعر التكلفة بوزن كيلو جرام، كما يوجد لحم عجل بلدي بدون عظم طازج بوزن كيلو جرام.
كما متواجد أيضا في الخصومات دجاج مقدم من التنمية طازج، كما يوجد لبنة فيرست تشويز متوفرة بالكيلو وبالعلبة، ومتوفر قهوة هرري عربي وسط بوزن كيلو جرام، ومتاح حلاوة حلواني مع فستق بوزن كيلو جرام، كما يوجد في الخصم بسبوبة بالسمن الطبيعي بوزن 2 كيلو جرام، ويوجد تخفيض كبير على أرز مصري جرين فارمز بوزن 5 كيلو جرام، ويوجد خصم على تونة هناء خفيف بوزن 185 جرام عدد 3 قطع.
تخفيضات أسواق العثيم السعودية على السلع الغذائية
- متوفر كورن فليكس كلوقز شوكوس بوزن 375 جرام.
- متواجد زبدة نادك غير مملحة بوزن 500 جرام.
- متوفر حليب نستلة مكثف محلى بوزن 450 جرام.
- يوجد لبنة نادك فاخرة كامل الدسم بوزن 700 جرام.
- تخفيض على كريمة دريم ويب مزينة بوزن 144 جرام عدد 2 قطعة.
- متواجد أرز جرين فارمز كرتل بسمتي أبيض بوزن 5 كيلو جرام.
- يوجد سبانخ من هورتكس مفروم بوزن 400 جرام.
- متاح حمص إديليا حب زجاج بوزن 560 جرام عدد 3 قطع.
- متوفر قطع دجاج من الوطنية مشكلة طازج بوزن 900 جرام.
- متواجد صدور دجاج من دو طرية بوزن كيلو جرام.
- خصم على أمريكانا زنجر فيليه الدجاج بوزن كيلو جرام.
- تخفيض كبير على أمريكانا كرات لحم بقري بوزن كيلو جرام.
- يوجد السنبلة ناجت الدجاج بوزن 400 جرام.
- متوفر رويال مسحب الدجاج متنوع وعادي أو حار بوزن 750 جرام.
- يوجد أمريكانا بسلة خضراء أو بسلة وجزر أو خضار مشكل بوزن 450 جرام.
- متوفر عسل الشفاء طبيعي بوزن 500 جرام.
- متاح دقيق الأولى فاخر بوزن كيلو جرام عدد 4 قطع.
- متواجد تونة جرين فارمز خفيف بوزن 170 جرام عدد 3 قطع.
- خصم على شبيهة جبن البقرة الضاحكة كريمي عدد 2 قطعة بوزن 500 جرام.
- متاح زيت زيتون من عافية إكسترا بوزن 2 لتر.
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