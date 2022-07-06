نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت بأوفر عروض عيد الأضحى 2022 على مختلف السلع lulu hypermarket في المقال التالي

عمر شويل - جدة مختلف السلع بأسعار مميزة في عروض لولو هايبر ماركت المقدمة في الفترة الحالية وتستمر بحيث تشمل أيام عيد الأضحى المبارك، ونجد بها كافة لوزام أكلات العيد الشهيرة مثل الكبسة وغيرها من المنتجات، والتسالي اللذيذة من الشوكولاتة وأيضًا عروض اللحوم بأسعار مميزة بدءًا من يوم 6 يوليو 2022 وحتى 12 يوليو، لذا لا تفوتكم تخفيضات عيد الأضحى 1443هـ وأوفر الأسعار على المنتجات.

عروض لولو بأوفر عروض عيد الأضحى 2022

لا تفوتكم صفقات العيد الكبرى في عروض لولو ماركت بالمملكة، حيث يقبل الأفراد على شراء لوازمهم من السلع الغذائية وحتى أدوات التنظيف قبل العيد، لنكون على أتم استعداد لتحضير أشهى المأكولات والتمتع بأجواء العيد الرائعة أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، لذا نجد أن السلع الغذائية المتاحة في العروض الأسبوعية تستخدم بشكل أساسي في عدد كبير من الأكلات، بالإضافة إلى حلويات العيد الشهية، فنجد الكعك، البسكويت، الحلويات الشرقية مثل البسبوسة والكنافة، كما تضم العروض كيكة العيد بحيث المزينة بكلمة عيد مبارك، وذات مذاق رائع.

أرز بسمتي أبو كاس، 10 كجم، بسعر 56 ريال سعودي بدلًا من 79.95 ريال سعودي.

تايد مسحوق غسيل 7 كجم، بسعر 48.75 ريال سعودي بدلًا من 94.90 ريال سعودي.

جالكسي شوكولاتة جواهر، 400 جرام، بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 46.95 ريال سعودي.

كيكة العيد متوسطة الحجم، بسعر 49.90 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

لمحبي الأطعمة الطازجة نقدم لكم فرصة ذهبية لمدة 4 أيام في لولو هايبر ماركت، وذلك لشراء الخضراوات واللحوم والأسماك ومختلف السلع الغذائية طازجة، فلا يوجد أفضل من تناول وجبة محضرة من طعام طازج، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفواكه فتستخدم في تحضير العصائر، والتي يفضل تناولها في وجبة الفطور أو خلال اليوم لمد الجسم بالفيتامينات اللازمة، وبالنسبة إلى اللحوم فتتوافر بالكيلو وأيضًا بكميات كبرى، فنجد نصف خروف نعيمي أو رفيدي، وهيا بنا نتعرف على الأسعار.

كيلو مانجو بسعر 6.95 ريال سعودي بدلًا من 9.95 ريال سعودي.

بروكلي سعر الكيلو بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

نص خروف رفيدي من 6 إلى 8 كجم، بسعر 429 ريال سعودي بدلًا من 554 ريال سعودي.

قدمنا لكم عروض عيد الأضحى التي يوفرها لكم لولو ماركت، وسنوافيكم بأقوى العروض والتخفيضات لشراء مختلف المنتجات الغذائية، لوازم المنزل، والإلكترونيات، وكل ما تبحثون عنه من أسعار الأضاحي في السعودية لعام 2022 ومختلف العروض.