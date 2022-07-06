نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم تخفيضات وخصومات تصل لنصف السعر علي المنتجات الغذائية واجهزة المطبخ في المقال التالي

عروض العثيم تخفيضات وخصومات تصل لنصف السعرإليكم آخر عروض العثيم الأسبوعية التي بدأت من يوم الإثنين الماضي الموافق 4 يوليو 2022م ومستمرة حتى نهاية موسم عيد الأضحى المبارك، حيث تُقدم العروض كافة المنتجات بنصف السعر أو الحصول على منتج ومعه هدية مجانية منتج آخر، وتعتبر أسواق عبد الله العثيم هي أشهر الماركات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والتي تم إنشاءها منذ فترة طويلة ولها فروع في بعض الدول العربية الأخرى ومنها جمهورية مصر العربية. آخر عروض العثيم الأسبوعية 4 يوليو 2022 سعر علبة الزعتر الإكسترا للكيلو جرام الواحد وصل إلى 14.95 ريال سعودي.

الكيلو جرام الواحد من السميد الخشن والناعم وصل سعره إلى 5.95 ريال سعودي.

علبة هيل زدني وزن 500 جرام سعرها وصل بعد الخصل إلى 69.95 ريال سعودي.

بينما وصل سعر الكيلو جرام الواحد من علبة القهوة هرري العربي إلى 44.95 ريال سعودي.

المكسرات المشكلة سعر الكيلو جرام منه وصل إلى 45.95 ريال سعودي.

الزبيب الزود الذهبي سعر الكيلو جرام منه وصل إلى حوال 18.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام من المكدوس وصل إلى حوالي 22.95 ريال سعودي.

جبنة الوادي القريش سعر الكيلو جرام الواحد منها وصل إلى 21.95 ريال سعودي.

علبة فيرست تشويز لبنة وصل إلى 48.95 ريال سعودي و الكيلو جرام سعره 17.95 ريال سعودي.

زيتون كلاماتا جيانت أوليمب سعر الكيلو جرام منه وصل إلى 21 ونصف ريال سعودي.

لحم عجل باسكتاني بدون عظم سعر الكيلو جرام منه وصل إلى حوالي 38.95 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية على أجهزة المطبخ سعر حلة الضغط البلاكستون وصل إلى 115 ريال سعودي للحلة الواحدة.

ميكروويف أبيض جيباس سعره وصل إلى حوالي 255 ريال سعودي.

غلاية ماء ارو الكهربائية (الكاتيل الكهربائي) سعره وصل إلى 39 ريال سعودي.

فرن آي تي سي الكهربائي سعره وصل إلى 229 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي.

جهاز لتحضير القهوة نوعه نيكاي سبريسو سعره وصل إلى 179 ريال سعودي.

قطاعة كينوود للخضار سعرها 119 ريال سعودي بدلًا من 179 ريال سعودي.

قدر ضغط الأطعمة من شركة السيف سعره 269 ريال سعودي.

صانع طعام من شركة كينوود سعره وصل إلى 229 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم تخفيضات وخصومات تصل لنصف السعر علي المنتجات الغذائية واجهزة المطبخ - ثقفني

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