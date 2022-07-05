شوف أجدد عروض بنده الجبارة على الأجهزة المميزة بمناسبة عيد الأضحى لا تفوتها Panda

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عروض بنده تقدم مجموعة مميزة من أهم الأجهزة المختلفة والمهمة بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك. حيث تقدم مجموعة مميزة من أحدث الهواتف الذكية بماركاتها العالمية المختلفة مثل هواتف سامسونج، وهواتف ماركة أونور، وهواتف ماركة أوبو، وماركف فيفو وأيضاً ماركة ريدمي، وماركة شاومي، وغيرها من الأجهزة الكهربائية المختلفة بأسعار مميزة لا تفوتها. أجدد عروض بنده الجبارة على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة خصم 20 ريال على سامسونج أي 03، بمعالج كور، ورامات سعتها 4 جيجا بايت، ومساحة داخلية سعتها 32 جيجا بايت، وشاشة الهاتف حجمها 6.5 بوصة. بسعر 349 ريال بدلاً من 369 ريال سعودي. خصم 50 ريال على هاتف أونور أكس 8، بشاشة مقاسها 6.7 بوصة. كما يحتوي الهاتف على شريحتين SIM، بشبكة 4G، وذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، بسعر 899 ريال بدلاً من 949 ريال سعودي. احصل على خصم 200 ريال على هاتف فيفو واي 72، يحتوى على شاشة حجمها 6.5 بوصة، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، وثلاث كاميرات خلفية دقة كلاً منهم 2+8+64 ميجا بيكسل. كما يحتوي على معالج أوكتا كور، وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 جيجا بايت. بسعر 1099 ريال بدلاً من 1299 ريال سعودي.

متوفر هاتف لينوفو كاى 15 بلس، من الجيل الرابع، بمعالج أوكتا كور، ورامات سعتها 4 جيجا بايت، ومساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. بسعر 599 ريال بدلاً من 649 ريال سعودي، ووفر 50 ريال. عمر شويل - جدة أجدد عروض بنده الجبارة على الأجهزة المميزة بمناسبة عيد الأضحى لا تفوتها Panda - ثقفني

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