نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 خطوات لتفعيل الاشتراك في مسابقة الحلم ودخول سحب الـ 150.000$| ونوعية الأسئلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب موعد السحب الجديد، تزداد عمليات الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول، للحاق بفرصة دخول السحب على جائزة بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، والتي تم الإعلان عنها عقب الكشف عن اسم الفائز بجائزة المائة ألف دولار والكيلو ذهب مباشرةً، والتي ربحها المواطن المصري وائل نبيل عشم، مع العلم أن المشاركة في المسابقة تتطلب توافر عدد من الشروط الأساسية والضرورية من أجل اتمام عملية التسجيل بشكل سريع وأكيد، وهو ما نوضحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية.

رقم مسابقة الحلم

وفي البداية وقبل أن نوضح لكم خطوات تفعيل الاشتراك في مسابقة الحلم، نوضح لكم رقم المسابقة للتواصل من جميع الدول:

أرقام السعودية:

STC: 858888، تكلفة الرسالة 5 ريال.

Mobily: 650444، تكلفة الرسالة 2.5 ريال في اليوم و5 ريال الرسالة.

Zain: 755505، تكلفة الرسالة 5 ريال.

Virgin: 300300، تكلفة الرسالة 5 ريال.

Lebara: 313131، تكلفة الرسالة 5 ريال.

أرقام الإمارات:

etisalat: 5544، تكلفة الرسالة 3.15 درهم في اليوم، و5.25 درهم للرسالة.

du: 3636، تكلفة الرسالة 5.25 درهم.

Zain: 94000، تكلفة الرسالة 500 فلس.

أرقام البحرين:

Batelco: 94000، تكلفة الرسالة 500 فلس.

STC: 98885، تكلفة الرسالة 500 فلس.

أرقام العراق:

Asiacell: 2266، تكلفة الرسالة 1200 دينار.

Korek: 2180، تكلفة الرسالة 1200 دينار.

Zain: 2770، تكلفة الرسالة 1200 دينار.

أرقام الكويت:

Zain: 4242، تكلفة الرسالة 500 فلس.

STC: 4242، تكلفة الرسالة 500 فلس.

Ooredoo: 4242، تكلفة الرسالة 500 فلس.

أرقام المغرب:

Maroc Tel: 9669، تكلفة الرسالة 9 دراهم.

Inwi: 9669، تكلفة الرسالة 9 دراهم.

Orange: 9669، تكلفة الرسالة 9 دراهم.

أرقام تونس:

Tunisie telecom: 85819، تكلفة الرسالة 1.44 دينار.

Ooredoo: 85819، تكلفة الرسالة 1.44 دينار.

Orange: 85819، تكلفة الرسالة 1.44 دينار.

أرقام سوريا:

Syriatel: 1565، تكلفة الرسالة 75 ليرة.

MTN: 1555، تكلفة الرسالة 75 ليرة.

أرقام اليمن:

MTN: 2622، تكلفة الرسالة 150 ريال.

Sabafon: 5222، تكلفة الرسالة 150 ريال.

Y Telecom: 8442، تكلفة الرسالة 150 ريال.

Yemen Mobile: 87602، تكلفة الرسالة 150 ريال.

أرقام فلسطين:

Jawwal: 1625، تكلفة الرسالة 3.5 NIS.

Wataniya: 6144، تكلفة الرسالة 3.5 NIS.

أرقام مصر:

فودافون (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات.

اتصالات (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات.

أورنج (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات.

WE (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات.

أما في حالة التواصل من باقي الدول الغير مُدرج لها أرقام اتصال، فيتم من خلال الأرقام التالية:

Thuraya (008821622775627). Thuraya (008821610109). Thuraya (008821622778021)

تفعيل المشاركة

ومن أجل تفعيل الاشتراك في مسابقة الحلم، فلابد من الاشتراك عبر إحدى الطرق، ثم الإجابة الصحيحة على أسئلة المسابقة، ثم تأكيد الاشتراك مجددًا.