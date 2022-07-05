نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات العيد على الجوالات و شاشات التلفزيون عروض مكتبة جرير الإسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات العيد على الجوالات و شاشات التلفزيون عروض مكتبة جرير الإسبوعية، نقدم لكم مجموعة من العروض على الجوالات، أجهزة اللاب توب و الشاشات، حيث تتوفر شاشة تلفزيون ال جي 55 بوصة OLED تدعم تقنية 4K سمارت تي في ULTRA HD باللون الأسود بسعر 6499 ريال بدلا من 14999 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، توفير 8500 ريال خصم 56% ضمن خصومات عيد الأَضحى عروض مكتبة جرير.

خصومات عيد الأضحى على الجوالات و الشاشات

يتوفر شاشة تلفزيون شاومي مي تي في كيو 1 أي 55 بوصة ULTRA HD يدعم تقنية 4K النقاط الرباعية QLED، ضمن عروض عيد الأضحى على شاشات التلفزيون بسعر 2299 ريال بدلا من 3699 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة خصم 37% توفير 1400 ريال، يتوفر ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية شاشة تلفزيون تي سي ال 65 بوصة ULTRA HD أندرويد ليد باللون الاسود بسعر 2449 ريال بدلا من 3499 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة خصم 30% توفير 1050 ريال.

عروض الشاشات مكتبة جرير

تتوفر شاشة تلفزيون سوني 75 بوصة يدعم تقنية 4K دي ال اي دي Ultra HD أندرويد باللون الاسود، ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية بسعر 5499 ريال بدلا من 7299 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة توفير 1800 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى على الشاشات شاشة تلفزيون سكاي وورث 58 بوصة Ultra HD يدعم تقنية 4K أندرويد باللون الاسود دي ال اي دي بسعر 1749 ريال بدلا من 2699 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة توفير 950 ريال خصم 35%.

عروض الجوالات مكتبة جرير

يتوفر ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية هاتف سامسونج جالاكسي زد فيليب 3 سعة 256 جيجا بايت و 8 جيجا رام تدعم تقنية الجيل الخامس بسعر 3099 ريال بدلا من 3999 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة توفير 900 ريال خصم 22% بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 569 ريال، يتوفر هاتف magic 4 برو سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الخامس، ضمن عروض عيد الأضحى على الجوالات بسعر خاص 3999 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 1798 ريال.

عروض أجهزة اللاب توب مكتبة جرير

يتوفر لاب توب Dell 17 XPS إنتل كور أي 7 بحجم 17 بوصة انفيديا فورس ار تي اكس 3050، ضمن عروض عيد الأضحى على أجهزة اللاب توب بسعر 9499 ريال بدلا من 11199 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة خصم 15% توفير 1700 ريال، يتوفر لاب توب اسوس زين بوك دو حجم 14 بوصة الجيل الحادي عشر إنتل كور أي 7 انفيديا جي فورس ام اكس 450 بسعر 5999 ريال بدلا من 7699 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة توفير 1700 ريال خصم 22% ضمن خصومات عيد الأَضحى عروض مكتبة جرير.