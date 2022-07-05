شوف عروض العثيم خصومات هائلة لعيد الأضحي المبارك خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط

عروض العثيم الاثنين سوق العثيم يكون من أشهر الأسواق التي تمتلك حوالي مائة ثلاثة وثمانون فرع يتم تواجدهم في كل أرجاء المملكة العربية السعودية ومن ضمنها، الهايبر ماركت والسوبر ماركت والركن، كما يتوافر عدد واحد وثلاثون فرع في جمهورية مصر العربية، وأيضًا تكون شركة العثيم من إحدى الشركات المتميزة بمجيء العديد من الزبائن لها بصورة مستمرة، حيث أنه في عام 2013 استقبل السوق الكثير من الزبائن الذين وصل عددهم أربعين مليون عميل تقريبًا إلى أن وصل مقدار المبيعات إلى خمسة مليار، وكذلك يكون هدف الهايبر الرئيسي هو الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع دخول السعر الصغير بالسوق في المملكة.

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يكون سوق العثيم من ضمن السلاسل التجارية الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن الهايبر يتوافر به العديد من الأقسام لكي يتم تلبية جميع متطلبات الزبائن التي يحتاجونها ويرغبون فيها ومن ضمن تلك الأصناف هي، السوبر ماركت ومنتجات الأطفال والحيوانات الأليفة والأدوات والأجهزة المنزلية والألعاب من المستلزمات التي يحتاجها كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية.

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