نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده الصفحة الرئيسية بالسعودية لفترة محدودة جداً بادر بالشراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عروض الصيف بكل فروع هايبر بنده بالمملكة، لا تفوت أقوى الخصومات على مختلف السلع والمنتجات الضرورية، فقد يصل الخصم لأكثر من ٦٠٪ على بعض المنتجات، وأيضاً عروض مميزة على السلع الغذائية منها عرض القطعتين بسعر قطعة واحدة، وأربع قطع بسعر قطعتين وغيرها من العروض المميزة، لا تفوتك هذه الفرصة، عروض الصيف مستمرة حتى إنتهاء الكميات بجميع فروع بنده.

أقوى عروض الصيف يقدمها بنده هايبر ماركت

تتميز مجلة هذا الأسبوع بتوفير أكبر عدد من الخصومات ضمن عروض صيف ٢٠٢٢، أول خصم على ٢ زجاجة عصير اورجنال ١,٤لتر بسعر ٩,٩٥ ريال بدلاً من ١٣,٩ ريال، وأيضاً على عبوة مياة نوفا ٦ زجاجات ١,٥ لتر (١+١) بسعر ١٣,٩٥ ريال بدلاً من ١٩,٤٠ريال، وتنزيل كبير بأسعار بعض المنتجات مثل: ذبدة الفول السوداني بينات باتر شوكولاته بيضاء بسعر ٢٩,٩٥ ريال بدلاً من ٤٠,٩٥ ريال، وشراب شعير باربيكان عبوة ٦ زجاجات بسعر ٢٥,٩٥ ريال بدلاً من ٣٢,٩٥ ريال، أيضاً خصم خاص على سعر عسل روضة النحل ١ كج ليصبح ٣٤,٩٥ ريال بدلاً من ٤٧,٩٥ ريال وغيرها الكثير.

خصومات وتنزيلات حصرية بجميع فروع هايبر بنده بمناسبة فصل الصيف

يوفر هايبر بنده عرض قطعة والثانية مجاناً على الكثير من المنتجات مثل: كرات البروتين مانشبوكس (٨٠جرام)، وعلى حبوب شوفان جرانولا مانشبوكس (٥٠٠جرام) بمختلف أنواعها ومنتجات أخرى كثيرة، وعرض حصري وخاص على مربى حلواني (٤٠٠جرام) بسعر ١٥,٩٥ ريال عند شرائك قطعتين، وعلى مربي قطع الراقي (٦٠٠جرام) بسعر ١١,٩٥ ريال بدلاً من ١٧,٢٥ ريال، وتنزيلات كبيرة في أسعار كريمة الخفق من نادك أو المراعي، وعند شرائك قطعتين من حليب مكثف محلى ماليزيانا أو رويال شيف ستأخذ القطعتين بسعر ٨,٥ ريال بدلاً عن ١١ريال وغيرها الكثير.

أقوى عروض بنده الصفحة الرئيسية على جميع منتجات هايبر

نستكمل معكم عروض اليوم بهايبر ماركت بنده المنتشرة بأنحاء المملكة جميعها، حيث تشمل عروض الصيف تخفيضات كبيرة على أسعار المياه المعبئة مثل: كرتونة مياه نوفا (٤٠*٢٣٠مل)، ومياه بيرين (٢٤*٢٣٠مل) كرتونة هدية عند شرائك ٢ كرتونة، وأيضاً مياه نستله (٦*١,٥لتر)، ومياه تانيا (٤٠*٢٠٠مل)، ومياه صفا (٤٠*٢٣٠مل) والكثير من الخصومات على باقي المنتجات بالهايبر.