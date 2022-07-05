نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات العثيم اليوم ولمدة 5 أيام تصل إلى 80% في جميع الفروع ألحق مهرجان الخصومات في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، يكون هايبر العثيم من الأسواق التي تقوم بتقديم وعرض العديد من الخصومات والعروض المذهلة والكبيرة التي يتم تواجدها بصورة مستمرة طوال العام أما أن تكون من السلع وغيرها من المستلزمات منها، الأسماك والمجمدات والمنظفات ومنتجات العناية الشخصية والخضروات واللحوم الطازجة والأغذية الجافة مع توافر الأجهزة والأدوات المنزلية وكافة السلع التي يريدها ويرغب بها الأشخاص في السعودية، كما أن هذا السوق يعتبر من أنجح الأسواق الشهيرة في المملكة التي تقدم أكبر وأروع الخصومات والعروض.
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عروض العثيم السعودية
هايبر العثيم يعد من ضمن السلاسل التجارية الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن الهايبر يتوافر به العديد من الأقسام، وذلك من أجل تلبية كل متطلبات الزبائن التي يحتاج لها ويرغب بها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ومن تلك الأصناف هي، الألعاب التي يرغب بها كل طفل داخل المملكة العربية السعودية والأدوات والأجهزة المنزلية ومنتجات الأطفال والحيوانات الأليفة والسوبر ماركت وكل المنتجات التي يرغب بها كل شخص في السعودية.
تخفيضات العثيم اليوم
- عروض العثيم اليوم على شوكولاتة من النوع سنيكرز مقدار 150 جرام تكون بسعر 8.95 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم على شوكولاتة كرسبي من النوع إم اند إمز مقدار 150 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- خصومات العثيم على شوكولاتة من النوع تويكس مقدار 150 جرام سعرها يكون 8.95 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.
- 4 حبات من الشوكولاتة جالاكسي كريسبي بلوك مقدار 36 جرام سعرها 8.95 بدلًا من 14 ريال سعودي.
- 710 جرام من بست ميني شوكولاتة المشكلة يكون بسعر 33.95 بدلًا من 55.95 ريال سعودي.
- 24 * 40 جرام من الشوكولاتة جالاكسي الغامقة والناعمة تكون بسعر 54.95 بدلًا من 88 ريال سعودي.
- 500 جرام من الحلاوة نوعها الجميل السادة تكون بسعر 9.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الحلاوة الطحينية السادة من النوع طعمة تكون بسعر 18.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
- شراب كاكاو هنتز مقدار 227 جرام يكون بسعر 27.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- دبس الرمان اللبناني من النوع جنى مقدار 300 مل يكون بسعر 11.95 بدلًا من 15.25 ريال سعودي.
- سعر مزيل دهون زماك منوع 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي.
- سعر 3 علب دقيق البيكر لجميع الاستعمالات 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.سعر كيلو مفروم بقر برازيلي ميرد 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.
- سعر علبة ويفر لواكر تورتينا ميني بندق 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال سعودي.
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