نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية لعيد الأضحى تنزيلات تصل إلى 80% تسوق الآن في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، يعتبر هايبر العثيم من أقوى الأسواق الكبيرة التي تقدم أكبر وأقوى الخصومات والعروض وكذلك يتم توافر كافة الخصومات على العديد من المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأيضًا الأدوات المنزلية وغير ذلك من السلع التي يحتاجها ويرغب بها كل شخص في المملكة العربية السعودية لكي يستطيعوا الحصول على كافة ما يحتاجون له، وأيضًا فإن سوق العثيم يكون حريصًا للغاية في تقديم الخصومات الكبيرة من أجل الاستفادة من تلك العروض عن طريق كل العملاء.
عروض العثيم السعودية
هايبر العثيم يكون من إحدى الأسواق التي تستمر في تقديم ومنح أقوى الخصومات والعروض في الشهر الحالي، كما أن سوق العثيم يكون من أحسن الأسواق التي تستمر في تقديم أكبر الخصومات والعروض عن طريق توفير وتواجد الكثير من السلع والمنتجات التي يحتاج لها و يستهلكها كل الأعمار المختلفة سواء كان من الكبار أو الصغار إلى أن تصبح مناسبة مع كل الأشخاص في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات العثيم اليوم
- 4 * 135 جرام من حمص الكسيح بالطحنية يكون بسعر 8.95 بدلًا من 16.5 ريال سعودي.
- 2 حبة من السردين نوعها ريم يكون بسعر 4.95 بدلًا من 7.90 ريال سعودي.
- 400 جرام من الذرة الحلوة الكاملة من النوع امريكانا يكون سعرها 2.25 بدلًا من 3.96 ريال سعودي.
- حليب أبو قوس السائل مقدار 160 جرام عدد 4 حبات تكون بسعر 9.95 بدلًا من 13 ريال سعودي.
- 24 قطعة من برجر الدجاج الكبير يكون بسعر 24.95 بدلًا من 35.95 ريال سعودي.
- 250 جرام من القهوة العربية نوعها ذوق سعرها يكون 14.95 بدلًا من 21.25 ريال سعودي.
- شاي من النوع بنتليز مقدار 2 * 100 كيس يكون بسعر 11.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- اثنان حبة من شراب اوريجينال مانجو حجم 1.4 لتر يكون بسعر 9.95 بدلًا من 12 ريال سعودي.
- مناديل من النوع سوفتي عدد 150 منديل عدد 7 + 3 منديل يكون بسعر 18.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- مناديل الوجه من النوع اونو المزدوج عدد 10 * 180 حبة يكون بسعر 19.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
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