نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم بأفضل أسعار الأضاحي 2022 في السعودية وأقوى العروض الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع عروض العثيم ماركت يمكنكم إيجاد أفضل أسعار الأضاحي 2022، مع طريقة شراء سهلة حيث يتاح لكم شراء الأضحية اون لاين عبر تطبيق اكتساب، كما يوجد أمامكم فرصة كبرى لشراء قسيمة الأضاحي وذلك استمرارًا حتى ثاني أيام العيد، لذا نقدم لكم كل ما يخص أضحية العيد 1443 في أسواق العثيم السعودية، كما نعرض لكم العروض المستمرة أسبوعيًا، والتي تقدم لكم منتجات عديدة بأسعار رائعة، وخاصةً حينما يتعلق الأمر بالسلع الغذائية.

عروض العثيم بأفضل أسعار الأضاحي 2022 في السعودية

تبدأ أسعار الأضاحي 2022 في السعودية في عروض العثيم من 699 ريال، لتحصل على خروف بربري وزنه بين 10 و15 كيلو، كما يمكنكم شراء خروف سواكني أو نعيمي بأوزان أكبر وأيضًا بسعر مناسب، وكل ذلك يمكنكم التمتع به في فروع محددة وهى فروع المروج، الشفا، البديعة، هايبر الربوة، الملك عبدالله، السويدي، هايبر خريص، ركن الأنفال، هارون الرشيد، الملز فاطمة الزهراء.

خروف سواكني وزنه بين 18 و23 كجم، بسعر 1299 ريال سعودي.

خروف بربري بسعر 699 ريال سعودي.

خروف نعيمي وزنه بين 18 و23 كجم، بسعر 1799 ريال سعودي.

أضاحي العيد في أسواق العثيم

يمكنكم شراء قسيمة الأضاحي خلال الفترة الحالية وحتى ثاني أيام عيد الأضحي 1443هـ، ومع الاختيارات التي توفرها العثيم من الماعز يمكنكم اختيار الأنسب، بحيث يتم استخدام القسيمة بداية من عصر أول أيام العيد وذلك حسب الجدول المتبع لاستلام الأضاحي، مع مراعاة الالتزام بالمواعيد المحددة للاستلام، كما أوضحت أسواق العثيم أنه في حال مرور يومين كاملين دون استلام الأضحية فيتم توزيعها للجمعيات الخيرية، كما يمكنكم إرسال صورة من قسيمة الأضاحي إلى الجمعيات أو المستفيد، مع العلم ان استخدام القسيمة ساري في الفروع الموجودة بالرياض فقط.

العثيم مول

مسحوق غسيل تايد بسعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

5 عبوات قسطة مانا، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 23.75 ريال سعودي.

3 أكياس مكرونة قودي، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

عسل نحل، عبوة وزن 1 كجم، بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 75 ريال سعودي.

فراولة مجمدة بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

أصابع الدجاج عادي وحار، بسعر 13.25 ريال سعودي بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية

تضم عروض العثيم الأسبوعية مختلف السلع الغذائية وخاصةً الأرز، فيتم إستخدامه في إعداد العديد من أكلات عيد الأضحى المبارك وأشهرهم الكبسة السعودي، وأيضًا مختلف الخضراوات والأجبان.