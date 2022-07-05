انت الان تتابع خبر تحذيرات من تناول اللحوم المشوية.. بتسبب السرطان اعرفوا احسن طريقة صحية لتناولها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الفريق البحثي في المركز القومي للبحوث الفلكية بتحديد أنواع اللحوم وطرق الطبخ، وهذا يأتي بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، وأوضح أن اللحوم ومنها الحمراء “الخراف، الماعز، المواشي”، وكل نوع يختلف على حسب الأنسجة وسهولة طبخها، ولذلك أقرت الكثير من الأبحاث أن الطبخ من خلال السلق في القليل من الماء هو الأفضل، والشواء هو أكثر خطورة.

تحذيرات من تناول اللحوم المشوية تسبب السرطان

وأكد الفريق البحثي في تقريره أنه أثناء الشواء تسبب درجات الحرارة المرتفعة تغيير كبير في طبيعة البروتين، وأيضاً تكوين المركبات والأكاسيد النيتروجينية ينتج عنها الإصابة بالسرطان على المدى البعيد عند تكرار استعمالها.

أفضل طريقة لتناول اللحمة صحياً

ويعتبر تحمير اللحوم على درجات الحرارة المرتفعة ينتج عنها تكوين البوليمرات السامة بسبب الأكسدة الخاصة بالهواء للمادة الدهنية، ويحدث الكثير من التغييرات في تركيب الدهون التي تتفاعل مع اللحوم، ولذلك أفضل طريقة صحية لطهي اللحوم هي سلقها في الماء لأنها تقتل جميع البكتيريا الضارة التي توجد فيها، وهذا ما يجعلها صحية وأفضل من الشواء على الفحم.