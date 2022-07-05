انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكوارع المغربية.. ريحة وأكلات العيد بدأت تهل علينا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث عدد كبير من السيدات في الوقت الحالي عن طريقة عمل الكوارع المغربية، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ويفضل تناولها الكبار والصغار وهي تفيد الجسم كثيراً، وتحتوى على الكثير من المكونات التي تفيد الجسم بشكال مستمر.

مكونات الكوارع المغربية

6 كوارع ذات الحجم المتوسط.

اثنان حبهان للسلق.

ثلاث ورق لورا للسلق.

واحد بصل للسلق.

اثنان بصل مقطع شرائح.

ثلاث حبات طماطم مقطعة مكعبات.

واحد ملعقة كبيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات.

فلفل أسود مطحون.

ملح حسب الرغبة.

اثنان ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة عمل الكوارع المغربية للشيف الشربيني