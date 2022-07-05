انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكوارع المغربية.. ريحة وأكلات العيد بدأت تهل علينا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبحث عدد كبير من السيدات في الوقت الحالي عن طريقة عمل الكوارع المغربية، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ويفضل تناولها الكبار والصغار وهي تفيد الجسم كثيراً، وتحتوى على الكثير من المكونات التي تفيد الجسم بشكال مستمر.
مكونات الكوارع المغربية
- 6 كوارع ذات الحجم المتوسط.
- اثنان حبهان للسلق.
- ثلاث ورق لورا للسلق.
- واحد بصل للسلق.
- اثنان بصل مقطع شرائح.
- ثلاث حبات طماطم مقطعة مكعبات.
- واحد ملعقة كبيرة بابريكا.
- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- ربع ملعقة صغيرة من البهارات.
- فلفل أسود مطحون.
- ملح حسب الرغبة.
- اثنان ملعقة كبيرة من الزيت.
طريقة عمل الكوارع المغربية للشيف الشربيني
- انقعي الكوارع بعد تنظيفها بشكل جيد بالماء والخل.
- واسلقيها بالماء داخل قدر على النار للوصول إلى حد الغليان، وإضافة عليه ورق اللورا والحبهان وتترك إلى أن تغلي، وإضافة لها البصلة والملح والفلفل الأسود وتترك حتى تنضج جيداً.
- وارفعيها بعد السلق وضعيها في طاجن.
- وضعي عليه البصل المقطع والطماطم المتبلة بالملح والفلفل الأسود والبهارات وجوزة الطيب والبابريكا ومعها كمية قليلة من المرق.
- ورشي على الوجه كمية قليلة من الزيت وادخليه الفرن، اتركيها حتى تنضج وتقدم مع الأرز الأبيض أو الفتة على حسب الرغبة.