انت الان تتابع خبر حكم زيارة القبور أول يوم العيد.. الإفتاء تزيح الستار وتكشف عنها للجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينقب الكثير من المسلمين حالياً مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك عن حكم زيارة القبور أول يوم العيد، وهذا لأن الكثيرين يريدون أن يصلوا رحم الأموات مثلما يصلون الأحياء وخاصة في أيام الأعياد، ويريدون الدعاء لهم دائماً بالرحمة والمغفرة.

حكم زيارة القبور أول يوم العيد الإفتاء تكشفها

وقامت دار الإفتاء بالرد على سؤال حكم زيارة القبور أول يوم العيد، قائلة “إن زيارة القبور مندوب إليها في جميع الأوقات، وهذا لأن الأمر جاء بها مطلقًا، فشمل ذلك جميع الأوقات، وأن أفضلية زيارة أيام القبور تزيد في الأيام المباركة التي يلتمس فيها الزائر مزيدًا من العطاء من الله تعالى”.

وتابعت دار الإفتاء في الفتوى الخاصة بحكم زيارة القبول في العيد، أن العيد من الأيام المباركة التي تزيد فيها أفضيلو زيارة القبور، وهذا لما فيها من استشعار معاني الصلة والبر، ويدعو جميع الزوار بالدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب، وهذا حتى يشملهم الله مع الجميع برحمته في هذه الأيام المباركة.