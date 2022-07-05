انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن تعلن عن فرص عمل للسيدات في الإسكندرية- التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

اسم الشركة جرين فيلدز

مقر العمل الابراهيمية – الاسكندرية

العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة 3-‎10 سنوات خبرة

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 22 – 33 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد

تنظيم العمل، وسياسته داخل المكتب.

توزيع المهام على موظفي الدوائر والأقسام المختلفة وفقاً لأوامر المدير.

تحديد مواعيد المقابلات، واجتماعات المدير، وفقاً لجدول أعماله.

ترتيب وتنظيم الملفات، والمستندات المختلفة التي تقوم عليها أعمال الإدارة.

استقبال الرسائل الكتابية، والمكالمات، والفاكسات، ورسائل البريد الإلكترونيّ، وعرضها على المدير في أوقات محددة، والرد عليها.

حضور الاجتماعات للقيام بعرض جدول الأعمال، وتدوين الملاحظات، والنتائج التي توصل إليها الاجتماع؛ لتوفيرها للمدير في الوقت المناسب.

التواصل مع الأقسام المختلفة، والتأكد من تنفيذ القرارات الإداريّة بالشكل المتّفق عليه.

تقديم التقارير الدورية للمدير عن متابعة العمل والعاملين، وخاصة الموظفين الجدد، والتأكد من سير أعمالهم بالطريقة الصحيحة، ومدى فعاليتهم في أداء عملهم.

عرض الاقتراحات والشكاوي المقدمة من الموظفين والدوائر المختلفة على المدير.

هوست (موظفة استقبال للمطعم)

اسم الشركة مطعم وكافيه تيفاني

مقر العمل ستانلى – الاسكندرية

العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة لا يشترط

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية لا يشترط

السن المطلوب 21 – 35 سنة

الحاسب الآلي لا يشترط

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس لا يشترط

الراتب الأساسي 2500 – 3500 جنيه مصري