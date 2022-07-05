انت الان تتابع خبر حكم صيام يوم الجمعة منفرداً يوم عرفة.. دار الإفتاء تحسم الجدل للجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يصوم الكثير من المسلمين يوم الجمعة القادمة وهو يوك عرفة، ويعتبر واحد من الأيام المباركة والمحبب فيها الصيام وفعل الخير، وله فضل عظيم ويكثر فيه التهليل والتكبير، من الأفضل فيهم أن يكثر المسلمين من الدعاء.

حكم صيام يوم الجمعة منفرداً يوم عرفة تكشفه الإفتاء

وجاء سؤال إلى دار الإفتاء المصرية وهو حكم صيام يوم الجمعة منفرداً يوم عرفة، وحرص الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية على الرد على هذا السؤال، وقال إنه يكره صيام يوم الجمعة منفرداً إلا إذا كان هذا لسبب كأن يوافق عادة إلى المسلم، كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو إذا وافق هذا اليوم يوم عرفة أو حتى يوم عاشوراء أو النصف من شعبانن مثلاً وغير هذا يكون من صيام النافلة.

وكشف شوقي إن صيام النذر واحد من الأسباب في يوم الجمعة جائز كأن ينذر أحدهم إن رد إليه غائب أو يشفى له مريض، وإذا وافق هذا يوم الجمعة فكان صيامه واجب، وأيضاً إذا كان في حالة قضاء الحاجة على المسلم من رمضان.

صيام يوم الجمعة منفرداً مكروه

واستشهدت الفتوى لما جاء في المغني لابن فدامة من أنه “يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما، فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر أو آخره، أو يوم نصفه، ونحو ذلك”، وبالتالي لا يوجد أي مانع شرعي من إفراد الجمعة بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.