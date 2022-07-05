شوف تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس ٢٥٦ جيجا بدون فائدة من أمازون السعودية وخصم 13%

تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من شركة أمازون العالمية، والتي تعتبر أكبر الشركات في العالم من حيث بيع السلع من خلال الإنترنت، وتتعامل الشركة مع العديد من البنوك السعودية التي تشارك في عملية تقسيط السلع، وتحتوي على قسم خاص بالهواتف الذكية والتي يقبل على شرائها عدد كبير من المواطنين في السعودية والدول العربية، ومن أهم الهواتف الذكية التي تقوم الشركة ببيعها بالتقسيط iPhone 13 pro Max، وتحظى هذه الجوالات بشعبية كبيرة في المنطقة العربية ويقبل على شرائها المواطنين، كما يعتبرونها مظهر من مظاهر التحضر ومواكبة العصر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من أمازون السعودية.

تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من أمازون السعودية

سوف نتعرف معكم على سعر iPhone 13 pro Max من أمازون بالتقسيط وقيمة القسط الشهري وقيمة الخصم على الجوال وهى كما يلي:-

سعر ايفون ١٣ برو ماكس من أمازون السعودية قبل الخصم ٥٦٩٩ ريال سعودي.

من أمازون السعودية قبل الخصم ٥٦٩٩ ريال سعودي. سعر الهاتف بعد الخصم ٤٩٤٩ ريال سعودي، كما تبلغ نسبة الخصم ١٣%.

القسط الشهري ٤١٢.٤٢ ريال سعودي لمدة ١٢ شهر من البنوك المشاركة في عملية تقسيط السلع.

توفر الشركة التوصيل المجاني إلى المنازل إذا زادت قيمة السلعة عن ٥٠ ريال سعودي.

مواصفات iPhone 13 pro Max

جوال ايفون ١٣ برو ماكس يحتوي على مواصفات غاية في الروعة والإتقان وهى كما يأتي:-

شاشة الجوال كبيرة الحجم حتى نستطيع من خلالها مشاهدة صورة وفيديوهات واضحه. اسم شاشة الجوال super Retina XDR OLED ومساحتها ٦.٧ إنش، كما تبلغ دقتها ١٢٨٤×٢٧٧٨ بكسل. معدل كثافة الشاشة ٤٥٨ بكسل، كما تدعم أبعاد العرض الجديد بنسبة ١٩.٥:٩ لعرض محتوى أكبر. الجوال يدعم تشغيل شبكة الجيل الخامس 5G وجميع شبكات الاتصال الأخرى. يحتوي على منفذ لتركيب شريحتي اتصال من نوع Nano SIM و eSim. الهاتف يدعم الاتصال قريب المدى من خلال تقنية ال NFC. الجوال يقاوم الغبار والماء بمعيار IP 68. يحتوي على أحدث معالجات شركة آبل الأمريكية وهو من نوع A15 Bionic، كما يحتوي على معالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core خماسي النواة. تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف ٢٥٦ جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية (رام) ٦ جيجا بايت. الكاميرا الخلفية للجوال رباعية، تبلغ دقة الكاميرا الأساسية ١٢ ميجا بكسل. الكاميرا الأمامية مزدوجة تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل.

البنوك المشاركة في التقسيط من أمازون السعودية

هناك العديد من البنوك التي نستطيع من خلالها تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس وهى كما يلي:-