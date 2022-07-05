نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات جرير الآن على الجوالات وأجهزة الكمبيوتر والملحقات الذكية الغير مسبوقة.. بادر بحجز جهازك اليوم في المقال التالي
عروض مكتبات جرير السعودية نهاية شهر يونيو 2022، jarir bookstore مكتبة جرير أهم وأفضل المكتبات في المملكة العربية السعودية، تقدم مكتبات جرير كل فترة مجموعة من العروض والتخفيضات المتميزة للغاية، ويتابع عروض وتخفيضات معظم المقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأنها تقدم مجموعة كبيرة جدًا من الأجهزة والأدوات الإلكترونية بالإضافة إلى كافة المستلزمات المدرسية، وهذه الأيام يقدم مجموعة من العروض والتخفيضات المتميزة جدًا وسوف أعرضها خلال هذا المقال.
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مكتبات جرير السعودية
شركة مكتبات جرير بالمملكة واحدة من المكتبات المتميزة جدًا في المملكة العربية السعودية والموجودة منذ السبعينات تقريبًا حيث كانت في البداية عبارة عن مكتبة صغيرة بها بعض الأدوات المدرسية ولكن الآن أصبحت أكبر وأهم المكتبات في المملكة وبها كافة أنواع الأجهزة والأدوات الإلكترونية بالإضافة إلى المستلزمات المدرسية بجميع أنواعها، ويوجد فروع بشكل كبير في الرياض وجميع مدن المملكة.
عروض جرير اليوم بالمملكة لشهر يوليو 2022
تقدم مكتبات جرير هذه الأيام مجموعة من العروض والتخفيضات المتميزة جدًا وسوف أذكر بعض هذه العروض فيما يأتي:
- لابتوب جرير ديل الين وير ax15 كمبيوتر محمول للألعاب بسعر 10499 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير أسوس روج ستريكس جي تي 35 كمبيوتر العاب مكتبه سعر تسعى 9499 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير ام اس اي ام اي جي كود5 كمبيوتر العاب مكتبي بسعر 6499 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير ايسوزو روج ستريكس جي تي 35 كمبيوتر العاب بسعر 8499 ريال سعودي,
- بطاقة خصم جرير ديل اكس بي اس 17 كمبيوتر محمول 17 بوصه بسعر 499 ريال سعودي بوك
- عروض الجوالات في جرير ابل ايفون 11 سعة التخزين 64 جيجابايت لونه اخضر بسعر 1999 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات هونر 50 ساعة التخزينية 256 جيجابايت بسعر 1699 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير سامسونج جالكسي اس 22 بلس السعة التخزينية 256 جيجا بايت لونه اسود فانتو بسعر 3999 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هونر 50 سعة التخزينية 256 جيجابايت لون الكريستال الصقيع بسعر 1699 ريال سعودي.
- كود خصم جرير سامسونج جالكسي اس 22 بلس لونه ابيض فانتوم سعر 3499 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون وهاتف ابل ايفون 13 برو ماكس 9 1 تيرا بايت بسعر 6999 ريال سعودي.
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