اوعي ترميه تاني.. طرق عبقرية للاستفادة من زيت القلي المستعمل بدلاً من التخلص منه في 3 دقائق

نجد أن الزيت الذي نستخدمه في القلي مع مرور الأيام إذا قمنا بتخزين الزيت سوف نجده كثير جدا، حيث نجد أن ربة المنزل تستخدم الزيت في قلي البطاطس، البانيه، الباذنجان، الفلافل وغيرهم من الأطعمة المقلية ويتم استخدام الزيت في قلي جميع الأطعمة وعند تخزين الجزء الفائض من القلي سوف نلاحظ أنه قد تم تخزين كمية كبيرة من الزيت خلال أسبوع واحد، وتقوم ربة المنزل برمي الزيت في القمامة دون أن تعرف كيف يمكن الاستفادة منه لذلك نجد أنه يمكن الاستفادة من ذلك الزيت عن طريق تصنيع الصابون منه فيمكن عمل كميات كبيرة من الصابون الذي نستخدمه من خلال الزيت المقلي وهذا الصابون يكون بمثابة صابون الغسيل أي يستخدم في غسل الملابس أو عمل مشروع منه للكسب لبيع الصابون وسوف نوضح لكم المكونات اللازمة لعمل الصابون وطريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

طرق الاستفادة من زيت القلي المستعمل

نجد عندما نتحدث عن وصفة الصابون نجدها تتكون من مكونات سهلة ومعروفة وتتوفر في جميع منازلنا وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها من خلال هذا النقاط التالية..

لتر ونصف زيت القلي المستخدم.

كوب سائل تنظيف المواعين.

كوب هيدروكسيد صوديوم.

٣ كوب ماء.

قوالب سيلكون.

زيت عطري.

طريقة تحضير وصفة الصابون

نجد عندما نقوم بتحضير وصفة الصابون نجدها يتم تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع عملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..