انت الان تتابع خبر خطوات وشروط التقديم على الوظائف الحكومية عبر جدارة .. اغتنم الفرصة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسميا عن خدمة التقديم على الوظائف الحكومية عبر جدارة لكي يتم الحصول على الوظائف الحكومية المتاحة حيث يستطيع الأشخاص الباحثون عن فرصة عمل التقدم والاستفادة من منظومة جدارة على النحو التالي.

لتقديم على الوظائف الحكومية عبر جدارة

يستطيع الرجال والنساء على حد سواء التقديم على الوظائف الحكومية عبر جدارة للحصول على فرصة العمل المناسبة لهم وذلك من خلال جدارة بإتباع الخطوات التالية:

بداية يجب الدخول إلى منظومة جدارة عبر موقع وزارة العمل والتنمية البشرية وبعد ذلك انقر على التسجيل في الخدمة من خلال أبشر ثم بعد إختر الاطلاع على الوظائف المتاحة وابدأ بإدخال بياناتك بشكل صحيح وقم باختيار الاطلاع على الإعلانات والوظائف ثم تقدم إلى الوظيفة التي تناسبك واختر التسيجل.

شروط التسجيل في الوظائف الحكومية عبر جدارة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون من حملة درجة البكالوريوس أو ما فوقها.

وبشكل عام يستطيع المتقدم الاستفسار من خلال الرَّقَم 19911، بداية من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 مساءً.