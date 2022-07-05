رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة للأهل والأصدقاء

يوم عرفة وعيد الأضحى يومان من أفضل أيام العام بالنسبة للمسلمين، فيوم عرفة هو اليوم الذي يغفر ذنوب سنة مضت وأخرى مقبلة وهنيئا لمن يفوز به، كما أن عيد الأضحى من أجمل الأعياد التي يفرح المسلمون بالاحتفال بها وذلك لما يشملها من مناسك مختلفة كذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأقارب والأصدقاء والفقراء والمحتاجين، فتعم السعادة جدران منازل المسلمين وقلوبهم، ولعلك تتساءل عن الطريقة المثلى التي تهنئ بها أقربائك وأحباءك بعيد الأضحى ويوم عرفة، وسنطرح عليك نماذج لرسائل تهنئة عيد الأضحى ويوم عرفة.

رسائل عن عيد الأضحى

انتصفت الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، واقترب يوم الحج الأعظم، حيث يقف الحجيج بصعيد جبل عرفات ملبين ومكبرين لبيك اللهم لبيك، لا فرق بين عرب ولا عجمي، الكل في الرداء الأبيض يجتهد في الدعاء وطلب الرحمة والمغفرة، وبعد انتهاء هذا المشهد على خير سيحتفل المسلمين في شتى بقاع الأرض بيوم الجائزة، يوم العيد، ولذا قمنا بتقديم بعض العبارات التي تصلح كرسائل تهنئة بيوم عيد الأضحى.

من المهم أن تهنئ أقربائك وأحبائك بحلول المناسبات العظيمة ولا يوجد ما هو أعظم من عيد الأضحى مناسبة كي تهنئ غيرك وكأمثلة على ذلك فهو الآتي:

أسأل الله العظيم أن يبدل أحزانكم أفراح وأن يجعل أيامك كلها أعياد، ويرزقكم عمرا مديدا وسعادة مديدة، وأن يطيل الله أعماركم فلا تشقون فيها أبدا.

أهلي وأحبتي والأقرب لقلبي أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك آملا من الله أن يكون عيدكم عيد فرح وسعادة فلا تشقون بعدها أبدا.

أسأل الله العظيم أن يغفر لكم ذنوبكم وأن يكون قد تقبل الله توبتكم يوم عرفة.

أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك لك من عز عليه قلبي، وأسأل الله أن يعيده عليكم باليمن والبركات.

رضي الله عنا و عنكم أرضانا وأرضاكم، وهدانا وهداكم، وأغنانا وأغناكم، وعافانا وعافاكم، وشافاك، ووفقكم لخير الدعاء، وأجاب لكم الرجاء، وأحبكم بلا ابتلاء، وجعلكم سعاة للخير مؤثرين في الغير، وكل عام وأنت بخير.

بكل الحب والود أرسل لك تلك الرسالة وأبشرك بحلول عيد الأضحى المبارك.

فضل يوم عرفة

يوم عرفة له فضل عظيم في حياة الإسلام والمسلمين، فيعتبر من يوم من الأيام التي أقسم الله عز وجل بها في القرآن الكريم، كما أن الدعاء فيه لا يرد، فسل الله ما شئت في ذلك اليوم المبارك وأسأل الله أن يغفر لك ذنبك وأن يقضي دينك، فهذا اليوم يكفر سيئات سنة مضت وأخرى قادمة، فعسى الله أن يغفر الله ذنوبنا وذنوبكم.