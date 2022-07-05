شوف أقوى عروض العثيم وتخفيضات على مستلزمات المنزل

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يقدم العثيم مول أقوى عروض العثيم على المستلزمات المنزلية والمنسوجات، يمكنك إيجاد ما تحتاجه من الشراشف، مناشف الحمام، أواني الطهي والكؤوس وشنط السفر أيضاً، تعتبر اسواق عبد الله العثيم واحدة من أشهر المولات لبيع العديد من الاحتياجات اليومية ما بين سلع البقالة، الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية أيضاً هذا بالإضافة إلى الكثير من المنتجات الأخرى التي يمكنكم التعرف عليها عند زيارة أحد فروع مجموعة أسواق العثيم المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة. عروض العثيم احصل على خصم بقيمة عشرين ريالاً عند طلب طقم مقلاة نيوفلون المكون من قطعتين، الأولى مقاس 24 سم والثانية مقاس 6 سم سعر الطقم 45 ريال فقط بدلاً من 65 ريال.

بسعر 69 ريال فقط بدلاً من 119 ريال يمكنك توفير 50 ريال وشراء قدر ضغط مستركوك سعة 7 لترات.

احصل على طقم قدور رويال فورد جرانيت مكون من ثماني قطع مقابل 135 ريال بدلاً من 184 ريالاً.

قطر ضغط السيف ألمونيوم سعة 15 لتر احصل عليه مقابل 129 ريال فقط بدلاً من 199 ريال.

بسعر 59 ريال فقط بدلاً من 82 ريال يمكنك شراء طقم عشاء مكون من 20 قطعة بنقوش نباتية رائعة.

مقلاة بوكوساكي مقاس 36 سم احصل عليها مقابل 69 ريال بدلاً من 92 ريال.

احصل على خصم خمسين ريال سعودي عند شراء طقم قدور برايت هوم 12 قطعة بسعر 129 ريال بدلاً من 179 ريال.

قدور برايت هوم 30 سم بسعر 65 ريال بدلاً من 84 ريال للحبة.

قطاعة خضار برايت هوم سعر الحبة 35 ريال بدلاً من 44 ريال. العثيم مول احصل على صانع الطعام كينوود مقابل 229 ريال بدلاً من 349 ريال بخصم نقدي 120 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على فرن أي تي سي الكهربائي سعة 45 لتر مقابل 229 ريال بدلاً من 329 ريال، والحصول على توفير نقدي قدره مائة ريال سعودي. محضر قهوة نيكاي اسبريسو احصل عليه مقابل 179 ريال بدلاً من 389 ريال، ووفر مبلغ 210 ريال سعودي.

ميكرويف كليك أون 20 لتر بسعر 259 ريال بدلاً من 299 ريال.

مكواة هومر بخار بسعر 59 ريال بدلاً من 79 ريال. أسواق العثيم مروحة جي في سي 60 واط مقابل 105 ريال بدلاً من 149 ريال. قدر كيتشنجر جرانيت طقم مكون من حبتان احصل عليه مقابل 49.95 ريال بدلاً من 65 ريال.

منشفة حمام منوع بسعر 19.95 ريال للحبة بدلاً من 29.95 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم وتخفيضات على مستلزمات المنزل - ثقفني

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