نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون جبار لإزالة بقع الزيت والحبر من الملابس مهما كانت قديمة ومستعصية هترجع جديدة ناصعة البياض في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقع الزيت والحبر من أصعب أنواع البقع التي من الصعب جدًا تنظيف الملابس منها وخاصة الملابس البيضاء والفاتحة حيث أنه مساحيق تنظيف الملابس بأختلاف أنواع لا تستطيع التخلص من هذه البقع ولذلك نجد أن ربات البيوت يبحثن عن الطريقة التي يمكن إتباعها للتخلص من هذه البقع بشكل سريع دون الحاجة الي استخدام أي مواد كيميائية على أنسجة الملابس لأنها قد تغير من الألوان وتجعلها باهتة, وسنعرض خلال السطور التالية كيفية عمل خلطة لتنظيف البقع الصعبة من الملابس بسهولة.

طريقة الحليب السحرية لإزالة بقع الزيت والحبر من الملابس

استخدام المواد المبيضة مثل الكلور على الملابس من الخطوات الخاطئة التي يتبعها الكثير من ربات البيوت للتخلص من البقع ولكنه يسبب تغير في ألوان الملابس ويجعل الأنسجة ضعيفة جدً وقد تتعرض للتمزق بشكل كبير, ولذلك من الأفضل استخدام المكونات الطبيعية للتنظيف لأنه ليس لها أي أضرار على ألوان الملابس بل تجعلها زاهية, ومنها خليط الخليط ويتم استخدامه كالتالي:-

فور وقوع البقعة على الملابس سواء الحبر أو الزيت أو غيرها نضعها في إناء ونضع عليها كمية من الحليب بحث تغطيها.

نترك الملابس في الحليب نصف ساعة وبعد ذلك نضعها في ماء ساخن ونضع عليها كمية من المسحوق المنظف ونفركها سنلاحظ أنه يتم التخلص منها بسهولة ونشطف الملابس جيدًا بماء نقي.

طريقة استخدام معجون الأسنان لتنظيف الملابس من بقع الحبر

يجب الحرص على تنظيف الملابس التي تعرض لأي بقع صعبة في أسرع وقت ممكن وعدم ترك القع تجف لأنها تلتصق في الملابس بشكل أقوي, و يحتوي معجون الأسنان على مواد مثل الفلور وغيره من الأحماض التي تساعد في التخلص من هذه البقع بسهولة دون الحاجة الي فرك الملابس أو نقعها لفترات طويلة, ويتم استخدامه بالطريقة التالية:-