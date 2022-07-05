تعرف على أغرب الأحداث في التقويم

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عمر شويل - جدة أغرب الأحداث في التقويم.. هناك مناسبات في التقويم العالمي لا يعرفها الكثير من الناس. وفي الوقت نفسه، فإن معرفة هذه المناسبات يمكن أن يمنحك عذرًا للاحتفال والقيام بالأنشطة ذات الصلة. هذه المناسبات تجعلك تقضي أيامًا ممتعة وممتعة. لهذا السبب أجرينا القليل من البحث ووجدنا بعض المناسبات الغريبة في التقويم العالمي لإعطائك بعض الأفكار حول كيفية الاحتفال. تعتمد بعض هذه المناسبات على الطعام ، لكن البعض الآخر يتعلق بالأنشطة والأشياء. إذا كنت ترغب في التعرف على أغرب الأحداث في التقويم ، فتابع مع موقع ثقفني.

أغرب الأحداث في التقويم

يوم المعكرونة الوطني

يتم الاحتفال بالرابع من يناير من كل عام باعتباره يوم السباغيتي الوطني كل عام، يزداد ترتيب المعكرونة لأن المعكرونة تعتبر الآن واحدة من الأطعمة الرئيسية التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية.

يوم العناق الوطني

يوم العناق العالمي هو حدث سنوي مخصص للعناق. يقال أنه تم الاحتفال بيوم العناق الوطني لأول مرة في 21 يناير 1986 في ميتشجان الولايات المتحدة الأمريكية. الغرض من هذه الفكرة هو تشجيع الناس على معانقة أسرهم وأصدقائهم أكثر. يتم الاحتفال بيوم العناق الوطني في 21 يناير من كل عام.

يوم المجاملة العالمي

في اليوم الأول من شهر مارس، يجب على الجميع أن يكملوا بعضهم البعض! عندما ننظر بعمق في هذا اليوم، ندرك كم هو جميل. يساعدنا الاحتفال بيوم المجاملة العالمي على كسب قلوب أحبائنا وإسعادهم أيضًا. يكفي قول بضع كلمات حلوة لإسعاد من حولنا. لذلك فإن هذه المناسبة محببة أكثر من كونها غريبة.

يوم بدون أطباق قذرة

يمكن أن يسمى هذا اليوم باليوم العالمي لغسل الأطباق. يمكنك الاحتفال بيوم بدون أطباق قذرة عن طريق غسل الأطباق أو عدم استخدام الأطباق. لذلك، نأمل ألا يكون لديك جبل ضخم من الأطباق في انتظارك يوم 18 مايو.

يوم الخوف

يمكن أن يشير اسم هذا اليوم بالذات إلى أننا نريد التحدث عن مناسبة غريبة. يمكنك استخدام أي شيء كذريعة للذعر لأن 18 يونيو يتم الاحتفال به كل عام باعتباره يوم الذعر. الغرض من هذا اليوم هو تقليل وإدارة ضغوط الناس وهذا اليوم يشجعنا على استخدام طرق للقيام بذلك.

اليوم العالمي للبعوض

في 20 أغسطس 1897، أظهر السير رونالد روس أن البعوض ينقل الملاريا من شخص لآخر. لهذا السبب، يتم الاحتفال بهذا التاريخ باعتباره اليوم العالمي للبعوض. الغرض من هذا اليوم هو العيش في عالم صحي وخالي من البعوض. هذا اليوم هو من أغرب الأيام في التقويم العالمي.

عد أيام الأزرار الخاصة بك

لا يعد Button Day واحدًا من أغرب المناسبات في التقويم العالمي فحسب، ولكنه أيضًا يوفر الكثير من المرح. يتم الاحتفال بهذه المناسبة كل عام في 21 أكتوبر. كيف نحتفل به؟ ابدأ بمجموعة أزرار وعد جميع الأزرار التي لديك.

اليوم الوطني لتناول تفاحة حمراء

يتم الاحتفال بيوم الأول من ديسمبر من كل عام باعتباره يومًا وطنيًا لتناول التفاح الأحمر. معنى هذه المناسبة هو الاحتفال بواحدة من أصح الفواكه التي تقدمها الطبيعة. يمكنك الاحتفال بهذا اليوم عن طريق صنع فطيرة التفاح أو شرب الكثير من عصير التفاح أو صنع خل التفاح في المنزل أو يمكنك اختيار تفاحة وتناولها.

لا تنسى يومي العالمي

لدينا جميعًا أشخاص في حياتنا نهتم بهم ولكننا ضعفاء بعض الشيء في التواصل معهم. International Forget Me Not Day هي مناسبة غير رسمية تشجع الناس على إعادة التواصل مع أشخاص لا يمكنهم التواصل معهم مرارًا وتكرارًا. يتم الاحتفال بهذا اليوم في 10 نوفمبر من كل عام، ومن الجيد معرفة أن جذوره مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجنود الذين ماتوا من أجل بلدهم.