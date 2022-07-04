شوف أقوى عروض السيف غاليري بمناسبة عيد الأضحى وخصومات تصل 60%

عروض السيف غاليري تقدم أقوى العروض والتخفيضات بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت شعار ضحينا بالأسعار، حيث تبدأ تخفيضات العيد من 10% و تصل حتى 60% على أكثر من 17 ألف صنف من المنتجات المتنوعة من مستلزمات المنزل المتعددة، من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من أدوات المطبخ والمائدة، ومن خلال هذا المقال نستعرض معكم أفضل عروض و تخفيضات غاليري اليوم، وحيث أنها شركة متخصصة في بيع وتسويق جميع مستلزمات المنزل من منتجات العناية الشخصية والتحف والمنظفات وغيرها العديد من العروض الخاصة والمتوفرة للبيع أون لاين من خلال تطبيق السيف غاليري أو من خلال زيارة أحد فروع متاجر السيف جاليري بالمملكة العربية السعودية إليكم أهم عروض غاليري على الأجهزة الكهربائية والتجهيزات المنزلية.

أقوى عروض السيف غاليري على الأجهزة الكهربائية

تقدم شركة السيف مجموعة هائلة من العروض والخصومات على تشكيلة متنوعة من الأجهزة المنزليه التي تساعد ربة المنزل في عمل افضل وأشهى الأصناف لعائلتها، باستخدام منتجات السيف من أقوى العلامات التجارية مثل إديسون، وكينود، إفريست وروكي وغيرهم العديد، وإليكم أقوى عروض السيف غاليري على الأجهزه من الخبازات، القلايات وماكينات صنع القهوة وصانعات الطعام وغيرها العديد.

إديسون قلاية هوائية وفرن تتمتع ب 16 وظيفة سعة 14.5 لتر متوفرة باللون الرمادي بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من 969 ريال.

قلاية هوائية من إديسون 16 وظيفة سعة 12 لتر بقوة 1600 واط بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 879 ريال.

قدر ضغط كهربائي من إديسون سعة 6 لتر تيفال أسود بسعر 174 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.

عجانة اديسون بيسك بلاس سعة 6.5 لتر استيل خشبي بسعر 310 ريال سعودي بدلاً من 679 ريال.

عصارة فواكه استيل من اديسون سعة واحد لتر بقوة 400 واط بسعر 275 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال.

صانعة اللقيمات اللاسلكية من ايديسون سعة 800 مل بسعر 180 ريال سعودي بدلاً من 359 ريال.

فرادة عجين وماكينة مكرونة استيل قوة 90 واط بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال.

فرن همر من اديسون سعة 100 لتر بقوة 2800 واط بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال.

شواية كهربائية بدون دخان بقوة 1500 واط بسعر 319 ريال سعودي بدلاً من 379 ريال.

مطحنة قهوة ديجيتال مزودة ب 31 سرعة بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.

محضرة طعام 8*1 استيل ديجيتال مزودة بخمس سرعات بسعر 469 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

خبازة إديسون الكهربائية مقاس 45 سم قوة 2600 واط بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 477 ريال.

عروض alsaif gallery للأدوات المنزلية المتنوعة

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إليجانس ترمس فيرونا سعة واحد لتر متوفر باللون الخشبي بسعر 88 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال.

عرض طقم ترامس ندى نقش رخامي أبيض بذهبي بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.

طقم سفرة بورسلن رمادي مدهب مكون من مجموعة 44 قطعة بسعر 649 ريال سعودي بدلاً من 749 ريال.

لوح تقطيع وتقديم خشب بحافة ملون بيد كبير بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 44 ريال.

روبوست طقم قدور مكون من 9 قطع بني فتح مطفي بغطاء بسعر 588 ريال سعودي بدلاً من 669 ريال وهي جديدة من أقوى عروض السيف.

تشيلو حافظة طعام سعة 5 لتر بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال.