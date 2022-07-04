شوف عروض العثيم مول الأوفر على مختلف الأجهزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ALOthaim

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عروض العثيم مول تعتبر من أهم وأكبر المتاجر والمولات في المملكة العربية السعودية والتي لا بديل عنها على الإطلاق. كما أن شهرتها فاقت الكثير من البلدان العربية، فنجد متاجر العثيم في أماكن مختلفة في البلدان العربية إلى جانب وجود الكثير من الفروع في أنحاء مختلفة في المملكة العربية السعودية. ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم أهم عروض عيد الأضحى على مختلف الأجهزة بأسعار مميزة لا تفوتها. أقوى عروض العثيم الأوفر على الأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة متوفر في متاجر العثيم تابلت برافا تي 8، يعمل بنظام أندرويد، ويحتوي على شاشة مقاها 8 بوصة، كما يدعم خدمة الواي فاي. بالإضافة لوجود بطارية مساحتها 5100 مللي أمبير، ومساحة الذاكرؤة العشوائية 2 جيجا بايت رام. بينما مساحة الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت. بسعر 424 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم مول الأوفر على مختلف الأجهزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ALOthaim - ثقفني

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