نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الجبارة خلال عيد الأضحى أقوي الخصومات تصل ل 65% تسوق الآن في المقال التالي
عروض العثيم الاثنين أسواق العثيم الكبرى تقدم لكل عملائها كما هو معتاد الكثير من الخصومات والعروض المميزة على جميع السلع والمنتجات المختلفة وذلك بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، وبدأت العروض من يوم ٢ يوليو وسوف تستمر حتى يوم ١٥ يوليو 2022، وهذه العروض والخصومات سارية في جميع الفروع، ومن خلال السوطر القادمة سوف نتعرف على أهم العروض والخصومات المقدمة تابعونا الان.
عروض بنده اليوم خصومات من 20 وحتي 70% علي جميع المنتجات
عروض وخصومات العثيم للسلع الغذائي
كما هو معتاد من أسواق العثيم تقديم الكثير من الخصومات التي قد تصل نسبتها إلى 50% على الكثير من السلع الغذائية التي يحتاجها كل منزل ومن أهم وأفضل العروض هي كالاتي:
- لحم ريش فخدة ضاني سعر الكيلو 189 جنية.
- كباب حلة كندوز سعر الكيلو 174 جنية.
- لحم كتف رقبة ضاني سعر الكيلو 184 جنية.
- وراك رومي بسعر 56 جنية.
- بط العابد بسعر 49 جنية للكيلو بالوزن.
- لحم مفروم كندوز الكيلو بسعر 114 جنية.
- جبن رومي معتق سعر ال250 جرام 27.95 جنية.
- حلواني لانشون سادة سعر ال250 جرام 32 جنية.
- سي فود مجمد 400 جرام بسعر 32.95 جنية.
- ديك رومي محمد وزن 64 جنية.
- المراعي برجر بقري معلب 25 قطعة بسعر 52 جنية.
- شهرزاد بسلة بالجزر 400 جرام سعر 7.95 جنية.
افضل عروض وخصومات المنظفات بالعثيم
انواع متعددة من المنظفات يوجد بها الكثير من الخصومات ففي فروع العثيم المختفة، ومن أهم هذه الأنواع مايلي:
- كما أنه يوجد عرض على فيبا صابون سائل 730 جرام بسعر 14 جنية.
- ويوجد عرض أيضا على ماكسيل500 جرام لتنظيف التواليت بسعر 18.95 جنية.
- كما أنه من العروض في أسواق العثيم هو كوريا الوان 1 لتر بسعر 19.95 جنية.
- ديفا منظف الأيدي 500 ملي بسعر 24.95 جرام.
- كما أنه من ضمن عروض اسواق العثيم كريستال ملمع الزجاج 700 ملي بسعر 18.95 جنية.
- برسيل جل بلاك 2.5 كيلو بسعر80 جنية.
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