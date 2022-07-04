شوف تخفيضات بنده عيد الأضحى تصل إلى 75% في جميع الفروع بالمملكة

عروض بنده السعودية، مقر شركة بنده الرئيسي بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها من إحدى سلاسل متاجر البيع التي تكون من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط وكذلك من السلاسل المتخصصة الكبيرة بمتاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية، مع توافر العديد من المتاجر التي تم وصولها حوالي مائتان متجر في عدد حوالي 44 مدينة، وأيضًا تعمل شركة بنده على تشغيل عدد اثنان نوعًا في المتاجر والتي تكون هم، السوبر ماركت والهايبر ماركت.

عروض بنده السعودية

سوق بنده يكون من الأسواق التي تعمل على تشغيل العديد من المراكز التي تختص بالتوزيعات الأساسية حوالي أربعة بالمملكة العربية السعودية، مع توافر العديد من الشحنات التي وصلت إلى نحو 600 شاحنة، فإن ذلك يكون من خلال توصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر التي كانت حوالي 70 ألف منتج غذائي وغير غذائي، كما يزور الهايبر كل عام العديد من الزبائن التي كانت نحو مائة وعشرون مليون عميل.

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