نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده عيد الأضحى تصل إلى 75% في جميع الفروع بالمملكة في المقال التالي
عروض بنده السعودية، مقر شركة بنده الرئيسي بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها من إحدى سلاسل متاجر البيع التي تكون من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط وكذلك من السلاسل المتخصصة الكبيرة بمتاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية، مع توافر العديد من المتاجر التي تم وصولها حوالي مائتان متجر في عدد حوالي 44 مدينة، وأيضًا تعمل شركة بنده على تشغيل عدد اثنان نوعًا في المتاجر والتي تكون هم، السوبر ماركت والهايبر ماركت.
عروض بنده السعودية
سوق بنده يكون من الأسواق التي تعمل على تشغيل العديد من المراكز التي تختص بالتوزيعات الأساسية حوالي أربعة بالمملكة العربية السعودية، مع توافر العديد من الشحنات التي وصلت إلى نحو 600 شاحنة، فإن ذلك يكون من خلال توصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر التي كانت حوالي 70 ألف منتج غذائي وغير غذائي، كما يزور الهايبر كل عام العديد من الزبائن التي كانت نحو مائة وعشرون مليون عميل.
تخفيضات بنده اليوم
- المياه من النوع إيفال مقدار 48 * 200 مل يكون بسعر 15.95 بدلًا من 22.75 ريال سعودي.
- اثنان حبة من المياه نوعها المنهل مقدار 6 * 1.5 لتر تكون بسعر 11.50 بدلًا من 17.90 ريال سعودي.
- 100 كيس من أكياس شاي الإفطار الإنجليزي من تويننجز يكون بسعر 34.95 بدلًا من 51.95 ريال سعودي.
- القهوة الكلاسيكية السريعة التحضير من النوع نسكافيه مقدار 200 جرام يكون بسعر 23.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- 25 * 11.7 جرام من القهوة 2 * 1 من النسكافيه بدون السكر يكون سعرها 19.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- الفوط الصحية كيرفي الكبير العبوة ميجا عدد 64 فوطة تكون بسعر 27.95 بدلًا من 37.25 ريال سعودي.
- 66 مل من صبغة الشعر الرجالي جست فور مين يكون بسعر 22.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- صبغة الشعر من ويلا سوفت كولور تكون بسعر 33.75 بدلًا من 56.50 ريال سعودي.
- صبغة الشعر من النوع كوليسترون يكون بسعر 29.95 بدلًا من 51.95 ريال سعودي.
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