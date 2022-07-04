شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 60% على الجوال والشاشات واللاب توب

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عروض العثيم الاثنين شركة أسواق عبد الله العثيم تعتبر من ضمن الأسواق التجارية التي لها دور مهم في مواصلة مسيرتها لكي يتم فتح الكثير من مراكز البيع عن طريق التجزئة والجملة، حتى صار السوق من ضمن الأسواق الرائدة في هذا المجال، حيث أن شركة العثيم من الشركات المهمة والرائعة التي تعطي الخصومات والعروض الكبيرة إلى المستهلكين وهم، كبار المنتجات الغذائية والغير غذائية المتواجدين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن هذه الخصومات والعروض قد ساهمت في زيادة الحركة الخاص بالبيع والشراء.
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عروض العثيم الاثنين
يكون هايبر العثيم من الأسواق الشهيرة التي لديها نحو مائة ثلاثة وثمانون فرع متواجدين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ومنها، السوبر ماركت والهايبر ماركت والركن، حيث يتواجد عدد واحد وثلاثون فرع بجمهورية مصر العربية، وكذلك شركة العثيم تعتبر من ضمن الشركات المتميزة بمجيء الكثير من العملاء إليها بالشكل المستمر.
كما أنه في سنة 2013 استقبال الهايبر العديد من العملاء التي وصل العدد الخاص بهم إلى أربعون مليون زبون تقريبًا حتى تم وصول حجم المبيعات لخمسة مليار، وأيضًا يكون الهدف الأساسي هو الاستفادة بنموذج المتاجر “وول مارت” مع إدخال السعر القليل بالهايبر في السعودية.
عروض العثيم المملكة العربية السعودية
- سعر الكيلوغرام من لحم الحاشي مع العظام مقدار كيلو جرام تكون 26.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
- الصندوق من الكرز الصغير يكون بسعر 8.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من البرتقال العصير يكون 2.95 ريال سعودي.
- 250 مل من عصير الأناناس من النوع المراعي يكون بسعر 3.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من اللبنة نوعها بينار الطازجة تكون 60.95 بدلًا من 78.75 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم
- سعر الكيلو جرام من اللبنة الطازجة نوعها بينار تكون 23.90 بدلًا من 30 ريال سعودي.
- الحلاوة الجستنية الشعر السادة مقدار كيلو جرام تكون بسعر 15.95 بدلًا من 18.35 ريال سعودي.
- الكرتون من المياه نوعها بيرين مقدار 40 * 330 مل يكون سعرها 14.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من المكرونة بانزاني بينه ريغاتي يكون سعرها 5.95 ريال سعودي.
- التمر الصقعي مقدار كرتون واحد يكون بسعر 47.95 بدلًا من 58.95 ريال سعودي.
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