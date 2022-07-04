شوف عروض جرير بمناسبة عيد الأضحى تبدأ من 50% تسوق الآن jarir.com

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عروض جرير المملكة العربية السعودية، مكتبة جرير تعتبر من المكاتب المهمة والمفضلة التي تقوم بتقديم وعرض أكبر العروض والخصومات القوية بالمملكة العربية السعودية في الأسواق المركزية والمالية، حيث أنها تكون من ضمن المكاتب التي استطاعت توفير وإعطاء كل المتطلبات والاحتياجات التي يرغب بها ويحتاج لها الكثير من الأفراد في السعودية، وأيضًا فإن مكتبة جرير قد قامت بتوفير وتقدم المنتجات والسلع الكبيرة والرائعة التي يريدها كافة طلاب المدارس، مع توافر كل الألعاب المتخصصة لدى الأطفال في السعودية.
عروض جرير السعودية
تعد مكتبة جرير من إحدى المكاتب التي استطاعت تقديم ومنح أكبر وأقوى العروض التي يحتاج لها ويريدها العديد من الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك المكتبة تكون من إحدى المكاتب التي تختص من أجل بيع كافة الأصناف والمنتجات التي يرغب بها ويحتاج لها كل فرد مقيم داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن مكتبة جرير تعتبر من المكاتب المهمة والشهيرة التي تقدم وتمنح أكبر الخصومات القوية حتى تتواجد بسعر مناسب مع كل شخص في السعودية.
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تخفيضات جرير اليوم
- شاشة التلفزيون من النوع هاير حجم 75 بوصة الترا اتش دي تدعم الأندرويد باللون الأسود تكون بسعر 3699 بدلًا من 8149 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون حجم 85 بوصة من النوع تي سي ال الترا اتش دي تدعم الأندرويد باللون الفضي تكون بسعر 6899 بدلًا من 11499 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع سكاي وورث حجم 75 بوصة الترا اتش دي باللون الأسود تكون بسعر 3299 بدلًا من 6999 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع سوني حجم 55 بوصة الترا اتش دي تدعم الأندرويد باللون الفضي تكون بسعر 2999 بدلًا من 5999 ريال سعودي.
- ورق الملاحظات اللاصق بالألوان الخاصة بأيام الأسبوع بالعربية بالألوان المتنوعة عدد 180 ورقة تكون بسعر 30 ريال سعودي.
- علبة الاكسسوارات من برونوتي يكون سعره 22 ريال سعودي.
- ورقة اللاصق للملاحظات من النوع روكو 6316 ألوان نيون المتنوعة عدد 80 ورقة يكون بسعر 2.5 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع اديداس كلاسيك 3 ستريب ليف باللون الأخضر تكون بسعر 155 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر مقاس xl من النوع اديداس كلاسيك باللون الأبيض أو الأسود يكون سعرها 155 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع اديداس باور باللون الأبيض تكون بسعر 319 ريال سعودي.
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