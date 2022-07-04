فرصة جديدة للفوز بجائزة مسابقة الحلم بقيمة 150000$| وتفعيل الاشتراك

فرصة جديدة من مسابقة الحلم لمشتركيها ومحبيها، من أجل تفعيل الاشتراك مجددًا لدخول السحب على جائزة الـ 150 ألف دولار أمريكي، المقرر إطلاقها والسحب عليها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد أيام من إعلان اسم الفائز بجائزتي المائة ألف دولار أمريكي وكيلو جرام ذهب، والتي ربحها المواطن المصري وائل نبيل عشم، مع العلم أن الجوائز يتم سحبها مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي.

جائزة مسابقة الحلم الجديدة

وفور الانتهاء من توزيع جائزتي مسابقة الحلم الأخيرتين بقيمة 160 ألف دولار أمريكي (100 ألف دولار + 1 كيلو ذهب بـ 60000$)، تم الكشف رسميًا عن قيمة الجائزة الجديدة المقبلة من المسابقة، والتي سيتم السحب عليها خلال الفترة القليلة المقبلة، سواء في يوليو الجاري أو أغسطس، حيث سيتم السحب على جائزة بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، مع إمكانية المشاركة الآن وتفعيل الاشتراك من جميع الدول، لدخول السحب سريعًا من ضمن من يشملهم الجدول خلال الأيام المقبل.

تفعيل المشاركة

مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد من استيفاء شروط المشاركة الصحيحة في المسابقة، وذلك من خلال تسجيل الاشتراك عبر الاتصال الهاتفي أو إرسال الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم إلى رقم بلدك في المسابقة أو الرقم الدولي الموحد، أو المشاركة من خلال التطبيق الخاصة بالمسابقة الذي يتم تحميله عبر المنصات المختلفة وتثبيته على الجوال بطريقة سريعة ومباشرة، بالإضافة إلى ضرورة الإجابة بشكل صحيح على السؤال أو الأسئلة التي تصلك عبر رقم جوالك الذي قُمت بالاشتراك من خلاله، وذلك لضمات تفعيل المشاركة ودخول السحب القادم.

يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه المسابقة بتوزيع عدد من الجوائز الفردية الأخرى بقيم صغيرة، بدءًا من 500 دولار أمريكي حتى 20000$، وتوزيعها في سحوبات دورية على الكثير من المشتركين في جوائز فردية، مع العلم أن أعداد الفائزين في المسابقة هذا العام تخطى عددهم حاجز الـ 40 فائز من ضمن جوائز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي.