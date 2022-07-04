نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح لحفظ المعلومات وزيادة التركيز في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقرب موعد امتحانات الثانوية العامة لذلك لابد من توجيه عدة نصائح لحفظ المعلومات لطلبة الثانوية العامة حتى تساعدهم على التركيز وحفظ المعلومات وتذكرها بشكل أفضل للحصول على أفضل الدرجات، إليكم في هذا المقال أفضل الحيل لتساعدك على استذكار دروسك دون أي مشكلة فتابعونا.

نصائح لحفظ المعلومات

عوامل تؤثر على التركيز:

البيئة المحيطة:

من الضروري اختيار المكان المناسب للدراسة أو استذكار الدروس خاصة مع اقتراب أيام الامتحانات فقد تعتقد أنه يمكنك المذاكرة في مكان به أشخاص يتحدثون أو أمام التلفاز أو مع سماع الموسيقى وهذا أمر غير صحيح.

الجلوس في مكان به أي شكل من أشكال المشتتات يجعل تركيزك يتوزع على أكثر من أمر بدلاً من تكثيف التركيز على الدروس والمذاكرة فقط مما سيخفض من مستوى حفظك وفهمك وتذكرك للمواضيع بعد ذلك.

اختر مكاناً هادئاً تماماً بعيداً عن الضوضاء ويفضل ألا يكون أي شخص بجانبك كما يجب أن يكون مكان جيد التهوية مريح حتى لا يشتت الحر انتباهك ويقلل من قدرة استعابك.

ارتدي ملابس مريحة قطنية واحرص على الجلوس على أريكة مريحة بمسند للظهر مع الجلوس بوضعية صحيحة بظهر مفرود حتى لا تسبب لك أي مشاكل في الفقرات.

تقسم الدروس:

يجب عليك أن تذاكر كميات كافية كل يوم من الدروس وليس كل الكمية دفعة واحدة ،لن يستطيع العقل الاحتفاظ بكل كمية المعلومات المتدفقة إلى مخك دفعة واحدة وسيقوم بحذف معظمها لذلك قسم دروسك وذاكر الجزء المفروض عليك كل يوم بانتظام ولا تنسى المراجعة عدة مرات.

نصائح لحفظ المعلومات بشكل أسرع:

ربط المعلومات:

إن كنت ترغب في التذكر والخفظ بسرعة فعليك بدلاً من حفظ المعلومات كلاً على حدى أن تربط بين المعلومات بطريقة ما وبشكل إبداعي حيث يمكنك الربط بين تلك المعلومة بأمر فكاهي أو قصة أو حادثة حتى تساعدك على التذكر بسهولة.

تصور المعلومات:

يمكنك تخيل المعلومات أثناء حفظها أو وضعها في خرائط ورسوم منظمة لتساعدك على التذكر مع إضافة الألوان والرموز التوضيحية ،هذا سيساعدك على تذكر كل تلك المعلومات في الامتحان بكل سهولة.