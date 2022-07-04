نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض بنده السعودية في مجلة عروض بنده هايبر ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة كما عودناكم دائماً نقدم لكم أحدث عروض بنده السعودية في مجلة عروض الأسبوع السادس والعشرون، والتي شملت على عروض قوية، وتخفيضات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى كما هو معتاد من بنده هايبر ماركت السعودية في المناسبات الدينية والوطنية الكبرى والتي تعد من سلسلة المتاجر المفضلة لدى المستهلك السعودي بسبب تلك التخفيضات القوية، والكبيرة، والتي تلبي مختلف احتياجات الاسرة السعودية، وبسبب أيضاً الانتشار الواسع لفروعها في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.

أحدث عروض بنده السعودية في مجله العروض

تخفيضات كبيرة هذا الأسبوع تقدمها لكم بنده هايبر ماركت حيث تسري تلك العروض المذكورة في الفترة من الأربعاء الموافق 30 ذو القعدة إلى الثلاثاء الموافق 6 ذو الحجة سنة 1443 هجرياً

تبدأ مجلة العروض من بنده هذا الأسبوع بأقوى العروض على منتجاتكم المفضلة مثل أرز بسمتي أبو كاس مزَّة الهندي، وطحين فاخر كويتي لجميع الإستعمالات، ومسحوق غسيل تايد مركز، ومنتجات غلو أند لفلي.

عروض مجلة بنده الحصرية لأعضاء بنده بلس

كما يوجد في مجلة بنده هايبر ماركت عروض حصرية لأعضاء بنده بلس فقط مثل عرض على زبدة غير مملحة طبيعية من المراعي وزن 100 جرام بسعر 12.95 بدلاً من 19.95 ريال للثلاث عبوات، وجبنة موزاريلا مبشورة من داري بسعر 24.95 بدلاً من 36.95 للكيلو.

تخفيضات الصيف الكبيرة هذا الأسبوع في بنده السعودية

كما توجد تنزيلات كبيرة على جبنة كريمة مطبوخة من المراعي وزن 900 جرام بسعر 38.95 بدلاً من 51.50 ريال للعبوتين، وقشطة طازجة من ندى وزن 100 جرام بسعر 4.95 بدلاً من 7 ريال، وصدور دجاج طرية من هارفي وزن 1 كيلو بسعر 25.95 بدلاً من 37.95 ريال.

كما توجد عروض قوية أيضاً بمناسبه عيد الأضحى على اللحوم الطازجة المحلية، والمستوردة البرازيلي بقطعيات مختلفة.

وتوجد تنزيلات قوية أيضاً على منتجات المراعي مثل جبنة فيتا كاملة الدسم وزن 400 جرام بسعر 17.95 بدلاً من 21.90 ريال، وجبنة مثلثات 16 قطعة وزن 240 جرام بسعر 12.95 بدلاً من 14 ريال، وجبنة بالقشطه مربعات وزن 432 جرام 24 قطعة بسعر 26.95 بدلاً من 32.50 ريال سعودي للعبوتين.

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