نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم عيد الأضحى خصم يصل ل 70% ألحق قبل نفاذ الكمية مهرجان تحطيم الأسعار في المقال التالي
عروض العثيم الاثنين يكون من إحدى أكبر السلاسل التجارية المتواجدة في المملكة العربية وجمهورية مصر العربية، حيث أن السوق يكون متوافر فيه الكثير من الأقسام، حتى يتم تلبية كل احتياجات العملاء التي يريدونها و يحتاجون لها ومن ضمن هذه الأصناف هي، منتجات الحيوانات الأليفة والألعاب والسوبر ماركت ومستلزمات الأطفال والأجهزة والأدوات المنزلية وجميع المنتجات التي يحتاج لها كل فرد متواجد داخل المملكة العربية السعودية.
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عروض العثيم اليوم
سوق العثيم يعمل على منح وتقديم الكثير من العروض والخصومات الرائعة والكبيرة المتواجدة بالشكل المستمر طوال السنة سواء كانت من المنتجات الغذائية ومنها، المنظفات ومستلزمات العناية الشخصية والأسماك والخضروات واللحوم الطازجة والمجمدات، والمأكولات الجافة مع تواجد الأدوات والأجهزة المنزلية وكل المنتجات التي يحتاج لها المواطنين داخل السعودية، حيث أن ذلك الهايبر يعد من أشهر الأسواق الناجحة في السعودية التي تمنح العروض والخصومات الكبيرة.
عروض العثيم المملكة العربية السعودية
- خصومات العثيم صانعة القهوة من النوع كيون 3 * 1 يكون بسعر 299 بدلًا من 389 ريال سعودي.
- طقم الطبخ من النوع هوم واي عدد 8 قطع يكون بسعر 119 بدلًا من 185 ريال سعودي.
- طقم القدور من النوع كاسا بونيتا عدد 8 قطع يكون بسعر 240 بدلًا من 435 ريال سعودي.
- 3 قطع من حافظة الطعام نوعها سوليتر دينكس يكون بسعر 45 بدلًا من 69 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم
- عروض العثيم اليوم قدر الضغط من النوع السيف جرانيت حجم 9 لتر يكون بسعر 129 بدلًا من 199 ريال سعودي.
- خصومات العثيم سعر قدر الضغط من النوع السيف جرانيت حجم 7 لتر يكون 119 بدلًا من 179 ريال سعودي.
- طقم القدور من النوع كاسا بونيتا عدد 10 قطع يكون بسعر 145 بدلًا من 213 ريال سعودي.
- المكنسة الكهربائية من النوع جيباس يكون سعرها 229 بدلًا من 289 ريال سعودي.
- الميكروويف حجم 20 لتر من النوع جيباس يكون بسعر 259 بدلًا من 319 ريال سعودي.
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