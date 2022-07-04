شوف عروض العثيم عيد الأضحى خصم يصل ل 70% ألحق قبل نفاذ الكمية مهرجان تحطيم الأسعار

عروض العثيم الاثنين يكون من إحدى أكبر السلاسل التجارية المتواجدة في المملكة العربية وجمهورية مصر العربية، حيث أن السوق يكون متوافر فيه الكثير من الأقسام، حتى يتم تلبية كل احتياجات العملاء التي يريدونها و يحتاجون لها ومن ضمن هذه الأصناف هي، منتجات الحيوانات الأليفة والألعاب والسوبر ماركت ومستلزمات الأطفال والأجهزة والأدوات المنزلية وجميع المنتجات التي يحتاج لها كل فرد متواجد داخل المملكة العربية السعودية.

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عروض العثيم اليوم

سوق العثيم يعمل على منح وتقديم الكثير من العروض والخصومات الرائعة والكبيرة المتواجدة بالشكل المستمر طوال السنة سواء كانت من المنتجات الغذائية ومنها، المنظفات ومستلزمات العناية الشخصية والأسماك والخضروات واللحوم الطازجة والمجمدات، والمأكولات الجافة مع تواجد الأدوات والأجهزة المنزلية وكل المنتجات التي يحتاج لها المواطنين داخل السعودية، حيث أن ذلك الهايبر يعد من أشهر الأسواق الناجحة في السعودية التي تمنح العروض والخصومات الكبيرة.

عروض العثيم المملكة العربية السعودية

خصومات العثيم صانعة القهوة من النوع كيون 3 * 1 يكون بسعر 299 بدلًا من 389 ريال سعودي.

طقم الطبخ من النوع هوم واي عدد 8 قطع يكون بسعر 119 بدلًا من 185 ريال سعودي.

طقم القدور من النوع كاسا بونيتا عدد 8 قطع يكون بسعر 240 بدلًا من 435 ريال سعودي.

3 قطع من حافظة الطعام نوعها سوليتر دينكس يكون بسعر 45 بدلًا من 69 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم