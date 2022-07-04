شوف عروض بنده خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 60% عيد الأضحي المبارك

عروض بنده اليوم يعتبر متجر سوق بنده من أروع وأفضل المتاجر التي تعمل على تشغيل عدة مراكز خاصة بالتوزيعات الرئيسية التي وصلت حوالي أربعة متواجدين بالمملكة العربية السعودية، في ظل تواجد الكثير من الشحنات التي بلغ عددهم نحو ستمائة شاحنة لكي يقوموا بتوصيل العديد من السلع الغذائية والغير غذائية للمتاجر والتي كان عددها حوالي سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية، حيث يزور السوق كل سنة نحو مائة وعشرون مليون زبون أو أكثر لكي يقوموا بشراء ما يحتاجونه.

أقوي عروض بنده السعودية الحق عروض الاعياد الكبري تصل الي 50%

عروض بنده اليوم

شركة بنده تكون من الشركات الرائعة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية والتي تعتبر المقر الأساسي الخاص بها، كما أنها من ضمن السلاسل التي تخص متاجر البيع عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط، وأيضًا مع تواجد أكبر السلاسل الخاصة بمتاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية.

كذلك يتواجد الكثير من المتاجر التي بلغ العدد الخاص بها إلى 200 متجر متواجدين بأربعة وأربعون مدينة، كما أن سوق بنده من ضمن الشركات التي تقوم بتشغيل نحو اثنين فرع في المتاجر وهم السوبر ماركت والهايبر ماركت.

خصومات بنده اليوم

7 حبات من شبيهة القشطة نوعها بوك مقدار 160 جرام تكون بسعر 19.95 بدلًا من 24.50 ريال سعودي. المايونيز من النوع مازولا مقدار 946 مل يكون بسعر 10.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي. الهيل الذهبي من النوع زينا مقدار 500 جرام يكون بسعر 49.95 بدلًا من 83.95 ريال سعودي. 252 جرام من الشوكولاتة مينيز نوعها جالاكسي تكون بسعر 20.95 بدلًا من 41.90 ريال سعودي. شراب الشوكولاتة المجفف من النوع نسكويك مقدار 500 جرام يكون بسعر 31.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي. الأرز السيلا الهندي من النوع ديرة الخير مقدار 5 كيلو جرام تكون بسعر 19.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي. تونة من النوع تندرينا قودي مقدار 80 جرام عدد 6 حبات تكون بسعر 19.95 بدلًا من 35.70 ريال سعودي. الحمص الحب من النوع أطلس عدد 3 حبات مقدار 560 جرام سعرها يكون 10.95 بدلًا من 17.85 ريال سعودي. النقانق البقرية البرازيلية مقدار كيلو جرام يكون بسعر 29.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

أسعار لحوم عيد الأضحى في بنده