شوف تنزيلات بنده عيد الأضحى على الأجهزة المنزلية تصل إلى 50% في جميع الفروع

عروض بنده السعودية، يكون هايبر بنده من الأسواق التي تقوم بتشغيل الكثير من المراكز الخاصة بالتوزيعات الرئيسية نحو أربعة في المملكة العربية السعودية مع تواجد الكثير من الشحنات التي وصل عددها حوالي ستمائة شاحنة، حيث أن هذا يكون عن طريق توصيل العديد من السلع الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر التي كانت نحو سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية، وكذلك يزور السوق كل سنة الكثير من العملاء التي وصل عددهم تقريبًا مائة وعشرون مليون زبون.

عروض بنده السعودية

يتواجد المقر الرئيسي الخاص بشركة بنده في المملكة العربية السعودية، كما أنها من ضمن سلاسل متاجر البيع التي تكون عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط وأيضًا من إحدى السلاسل التي تختص بأكبر متاجر تجزئة بالمملكة العربية السعودية، مع تواجد الكثير من المتاجر التي وصلت نحو مائتان متجر في العديد من المدن عددهم أربعة وأربعون مدينة، وكذلك تعمل شركة بنده على تشغيل عدد 2 فرع بالمتاجر وهم الهايبر ماركت والسوبر ماركت.

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بنده السعودية متواجدة اليوم وحتى الثلاثاء القادم 5 يوليو في 6 ذو الحجة 1443 أو حتى نفاذ المخزون تحت شعار “السعر علينا اختر لك” نحن متواجدين اليوم من خلال الأخبار الاقتصادية قسم لك بنشر مجلة عروض بنده السعودية مع مجموعة مختارة من أفضل المنتجات الطازجة.