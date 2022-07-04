نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات بنده عيد الأضحى على الأجهزة المنزلية تصل إلى 50% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يكون هايبر بنده من الأسواق التي تقوم بتشغيل الكثير من المراكز الخاصة بالتوزيعات الرئيسية نحو أربعة في المملكة العربية السعودية مع تواجد الكثير من الشحنات التي وصل عددها حوالي ستمائة شاحنة، حيث أن هذا يكون عن طريق توصيل العديد من السلع الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر التي كانت نحو سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية، وكذلك يزور السوق كل سنة الكثير من العملاء التي وصل عددهم تقريبًا مائة وعشرون مليون زبون.
عروض بنده السعودية
يتواجد المقر الرئيسي الخاص بشركة بنده في المملكة العربية السعودية، كما أنها من ضمن سلاسل متاجر البيع التي تكون عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط وأيضًا من إحدى السلاسل التي تختص بأكبر متاجر تجزئة بالمملكة العربية السعودية، مع تواجد الكثير من المتاجر التي وصلت نحو مائتان متجر في العديد من المدن عددهم أربعة وأربعون مدينة، وكذلك تعمل شركة بنده على تشغيل عدد 2 فرع بالمتاجر وهم الهايبر ماركت والسوبر ماركت.
تخفيضات بنده الأخيرة
بنده السعودية متواجدة اليوم وحتى الثلاثاء القادم 5 يوليو في 6 ذو الحجة 1443 أو حتى نفاذ المخزون تحت شعار “السعر علينا اختر لك” نحن متواجدين اليوم من خلال الأخبار الاقتصادية قسم لك بنشر مجلة عروض بنده السعودية مع مجموعة مختارة من أفضل المنتجات الطازجة.
- عروض بنده اليوم على محضرة القهوة من النوع اريتي باللون الأسود يكون بسعر 299 بدلًا من 479 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده على الخلاط العمودي من النوع سنكور يكون بسعر 599 بدلًا من 779 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده على الشواية من النوع كينوود يكون سعرها 289 بدلًا من 319 ريال سعودي.
- القلاية بغير الزيت من النوع سينكور يكون بسعر 209 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- القلاية بغير الزيت حجم 4.5 لتر من النوع كولين يكون بسعر 229 بدلًا من 495 ريال سعودي.
- الخلاط من النوع كينوود 300 واط يكون بسعر 165 بدلًأ من 205 ريال سعودي.
- الخلاط اليدوي من النوع سينكور يكون بسعر 109 بدلًا من 159 ريال سعودي.
- الغلاية الكهربائية البلاستيكية من النوع كينوود يكون سعره 109 بدلًا من 149 ريال سعودي.
- الفرامة من النوع مولينكس يكون بسعر 479 بدلًا من 699 ريال سعودي.
- الغلاية الكهربائية من النوع سينكور يكون بسعر 49 بدلًا من 89 ريال سعودي.
- الميكروويف من النوع جيباس يكون بسعر 289 بدلًا من 329 ريال سعودي.
- عروض بنده السعودية اليوم على أسعار المنتجات والسلع الغذائية، حيث بلغ سعر كيلو طماطم محلي أو سعر كيلو خيار فقط 2.95 ريال سعودي وذلك بدلاً من 9.95 ريال.
- كما بلغ سعر كوكيز براونيز بالشيكولاته 225 جرام فقط أو كوكيز كلاسيك 320 جرام فقط 34.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال.
- كما بلغ سعر كيلو زيتون أخضر مغربي سيجالو/ أخضر بالفلفل/ بالليمون/ بالليمون والفلفل الأحمر/ أردني الريف فق 16.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال.
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