نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على أجهزة المطبخ تصل إلى 60% بمناسبة فصل الصيف في جميع الفروع في المقال التالي
عروض بنده السعودية، شركة بنده من أفضل الشركات التي تعرض العديد من السلع التي تم وصول عددهم نحو 400 سلعة من المنتجات التي تخص العلامات التجارية بالهايبر وهذا من أجل خدمة العديد من العملاء، كما أن شركة بنده تعتبر من إحدى المتاجر التي تختص بالتجزئة الموثوق بها في العديد من المنتجات الغذائية والغير غذائية، حيث يعمل في تلك الشركة الكثير من العمال وصلوا نحو 20 ألف عامل يعملون بحرفة وإتقان حتى يقوموا بإنجاز كافة أعمالهم في مدة صغيرة لتحسين الجودة عند العديد من الموظفين بالمملكة من خلال العمل بالشكل المستمر حتى يقوموا بتقديم أكبر وأقوى الخصومات والعروض.
عروض بنده السعودية
يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق التي يتواجد بها أكبر العروض والخصومات المتواجدة في كل فروع شركة بنده بالمملكة العربية السعودية التي تكون متواجدة على السلع الغذائية التي يحتاج لها كل شخص في السعودية ومنها، الدجاج واللحوم بكل أنواعها مع الجبن وغيرها، فإن تلك العروض والخصومات المذهلة تكون متواجدة على كافة ما يتوافر في الهايبر، وأيضًا فإن شركة بنده من ضمن الشركات التي تتميز بتقديم وطرح العروض والخصومات التي تناسب كل الأشخاص بالمملكة.
تخفيضات بنده الأسبوعية
- القهوة التركية من النوع الخير مقدار 500 جرام تكون بسعر 15.95 بدلًا من 29.50 ريال سعودي.
- القطاعة من النوع كينوود تكون بسعر 99 بدلًا من 159 ريال سعودي.
- مطحنة القهوة من النوع اريتي يكون سعرها 79 بدلًا من 109 ريال سعودي.
- مايكروويف حجم 25 لتر من النوع توشيبا يكون بسعر 529 بدلًا من 949 ريال سعودي.
- المكواة 1100 واط من النوع بلاك أند ديكر سعرها يكون 119 بدلًا من 159 ريال سعودي.
- مكنسة الغبار 600 واط من النوع بلاك أند ديكر تكون بسعر 219 بدلًا من 279 ريال سعودي.
- المروحة 600 واط من النوع بلاك أند ديكر تكون بسعر 219 بدلًا من 259 ريال سعودي.
- 750 جرام من بسكويت بالزبدة من النوع دانيسا يكون بسعر 29.95 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.
- صانعة الساندويتش من النوع سنكور يكون بسعر 89 بدلًا من 159 ريال سعودي.
- مقلاة حجم 4.2 لتر بدون الزيت من النوع تيفال يكون بسعر 479 بدلًا من 799 ريال سعودي.
- سعر كيلو فخذ أو كتف خروف محلي فقط 58.95 ريال بدلاً من 70.95 ريال ( هذا العرض متوفر فقط في المنطقة الجنوبية ).
- كما بلغ سعر كيلو من فخذ أو كتف خروف سواكني فقط 58.95 ريال سعودي بدلاً من 80.95 ريال ( هذا العرض غير متوفر في المنطقة الشمالية ).
- بلغ سعر ربع لحم عجل خلفي أو كتف خروف روماني للكيلو فقط 58.95 ريال بدلاً من 70.95 ريال.
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