نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم عيد الأضحى تصل إلى 60% على جميع السلع الغذائية تسوق الآن في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، يقوم هايبر العثيم بتقديم أكبر وأقوى العروض والخصومات التي يتم تواجدها بالصورة المستمرة طوال العام أما أن تكون من المنتجات الغذائية على سبيل المثال، اللحوم الطازجة والخضروات مع المجمدات والمأكولات الجافة والأسماك ومستحضرات العناية الشخصية والأدوات والأجهزة المنزلية والمنظفات أيضًا وكل ما يتوافر في السوق، كما أن هذا السوق يعتبر من أنجح الأسواق الشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية التي تستطيع طرح أكبر وأقوى الخصومات والعروض التي يريدها الكثير من المواطنين.
عروض العثيم السعودية
يكون سوق العثيم من ضمن السلاسل التجارية الكبيرة التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن الهايبر يمتلك العديد من الأصناف والأقسام من أجل تلبية كل احتياجات ومتطلبات الزبائن التي يحتاجونها المتواجدة في المملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك الأصناف، الأدوات والأجهزة المنزلية والحيوانات الأليفة ومنتجات الأطفال والسوبر ماركت والألعاب وغير ذلك من السلع التي يريدها كل فرد بالمملكة.
تخفيضات العثيم اليوم
- عروض العثيم اليوم على اثنان ربطة من الليمون الشبك يكون بسعر 2.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم على الفلفل الحار الأخضر مقدار كيلو جرام يكون بسعر 4.45 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم السعودية على سعر الكيلو جرام من اللحم الشيا النعيمي الطازج يكون 33.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من الملفوف الأبيض يكون بسعر 2.75 ريال سعودي.
- اثنان ربطة من البقدونس يكون سعره 1.25 ريال سعودي.
- الكوسة الخضراء مقدار كيلو جرام يكون بسعر 4.95 ريال سعودي.
- اثنان ربطة من الكزبرة يكون سعرها 1.25 ريال سعودي.
- الفخذ العجل الباكستاني مع العظام المبرد مقدار كيلو جرام يكون بسعر 29.95 ريال سعودي.
- 5 حبات من الكرواسون بالزبدة يكون بسعر 7.50 ريال سعودي.
- قدر الضغط الكهربائي حجم 8 لتر من النوع كولين يكون بسعر 189 ريال سعودي.
- بيتزا الخضار الوسط يكون سعرها 4.95 ريال سعودي.
- غلاية الماء المصنوع من الزجاج بحجم 1.7 لتر يكون سعرها 69 ريال سعودي.
- يوجد في العروض أرز أبو كاس مزه بسمتي ١٠ كيلو جرام سعره للكيس قبل العرض ٨٣.٩٥ ريال سعودي وفي العرض سعره ٥٧.٩٥ ريال سعودي.
- ويوجد أيضا عرض على جبن نادك كريمي كاسات ٩٠٠ جرام وسعره للحبة قبل العرض ٢٩.٩٥ ريال سعودي وفي العرض سعره ١٦.٩٥ ريال سعودي.
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