الآن نتائج الدبلومات الفنية في جميع محافظات الجمهورية العربية المصرية لعام ٢٠٢٢ برقم الجلوس

الآن نتائج الدبلومات الفنية منذ أيام قليلة أنهى طلاب الدبلومات الفنية في مصر امتحاناتهم لهذا العام والتي استمرت حوالي الأسبوعين وتضمنت اختصاصات متنوعة من دبلومات أعمال وإدارة وصناعة وزراعة وغيرها من الاختصاصات، وتعتبر مرحلة الدبلوم مرحلة هامة لكثير من الطلاب الذين أرادوا إكمال دراستهم بعيداً عن المرحلة الثانوية والأزهرية.

نتائج الدبلومات الفنية في مصر لعام ٢٠٢٢:

إلى الآن لم تعطي وزارة التربية والتعليم

عبر مواقعها الرسمية الإلكترونية مواعيد

رسمية حول نتائج الدبلومات الفنية ولكن

من المتوقع صدور النتائج خلال الأيام

القليلة القادمة.

كما أنه في الفترة الماضية استمرت العملية الامتحانية للدبلومات الفنية لهذا العام مايقارب ال ١٥ يوماً وذلك لكافة الاختصاصات.

وصرح الدكتور طارق شوقي أن عدد

المتقدمين لهذا العام قد بلغ أكثر من ثمانين ألف طالب وطالبة وتم توفير جميع مستلزمات العملية الامتحانية من مراكز ومكيفات وكل مايحتاجونه الطلاب على أكمل وجه في سبيل تحقيق دعم الطلاب لتحقيق النتائج التي يرغبون بها.

نتائج الدبلومات الفنية في مصر لعام ٢٠٢٢:

حيث أن عملية البحث عن نتائج الدبلومات الفنية تشغل الآلاف من الطلاب على مواقع التربية والتعليم الرسمية مما أدى إلى ضغط كبير

على مواقعها وأدى ذلك إلى شكوى من العديد من الطلاب وبصدد ذلك نصحا وزارة التربية والتعليم لطلابها بالصبر حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم وأعطت وزارة التربية والتعليم بعض التعليمات لمن يريد الحصول على نتائجه في الدبلومات الفنية وهي كالتالي: