رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022 أجمل صور وعبارات التهاني بعيد الأضحى المبارك 1443

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022، من أكثر الموضوعات التي تلقي رواجاً وبحثاً مع بداية دخول شهر ذي الحجة، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية بلد المناسك بداية شهر ذي الحجة 1443، بأن يكون يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، أي سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة، الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، وعليه يبدأ المسلمون في جميع الدول العربية والإسلامية تقديم التهاني بحلول العيد، فهو مناسبة يظهر فيها الأقارب والأصدقاء والأحباب مشاعر المحبة والفرحة، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم أجمل العبارات والصور التي تصلح للتبادل بينكم، للتهنئة بالعيد وفرحة العيد للصغير والكبير أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات.

رسائل تهنئة بعيد الأضحى

عيدكم مبارك.

عيد أضحى سعيد

نهنئكم بقدوم العيد.

هلت ليالي العيد وأسعد أيامكم.

كل عام وأنتم بخير عيد سعيد.

العيد فرحة لا يحلوا إلا بقربكم.

أحلى وأصدق التهاني بالعيد عيد أضحى مبارك.

وجودكم عيد وقربكم هدية العيد.

عيد أضحى سعيد وعمر مدير يا أعز صديق.

اللهم أجعل عيدكم فرح وسعادة وهناء بزيادة.

صور تهنئة عيد الأضحى 2022

عبارات لتهنئة الأصدقاء والأحباب والأقارب بالعيد

قبل الزحمة وأكل اللحمة أرسل تهنئتي بقدوم العيد.

في يوم العيد أرسل لكم أحبابي أحلى الورود وأتمني لكم عيد سعيد.

بوجودكم يبقي أحلي عيد أدامكم الله في حياتي.

أرسل لكم أحبابي رسائل العيد كل عام وانتم في أفضل حال.

جاء العيد على الدنيا سعيد بوجودك يا أحلى حبيب.

كل عام وانتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أقوم عيد أضحي سعيد.

عيدكم مبارك وحسناتكم في زيادة وأيامكم بالخير معتادة.

بالورد والفل والياسمين أهديك أجمل التهاني بالعيد.

موعد عيد الأضحى 1443

يقف الحجيج وقفة عرفات يوم التاسع من ذي الحجة 1443، الموافق الجمعة 8 يوليو 2022.

فهو الركن الأعظم من أركان الحج، ويبدأ عيد الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة 1443، الموافق السبت 9 يوليو 2022.

ويحتفل به المسلمون في مختلف بقاع الأرض بدايةً بصلاة العيد، ثم ذبح الأضحية لمن يستطيع ذلك، ثم يقوم الأقارب والأصدقاء بالتزاور لتقديم تهنئة العيد، كما يتم إرسال رسائل قصيرة عبر الهاتف المحمول للأصدقاء والأحباب والأقارب، وخاصةً إذا كان هناك بعد في المسافات أو مسافرين خارج الوطن.