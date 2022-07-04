انت الان تتابع خبر طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونياً.. اعرفوها بعد قرار إلغاء الفواتير الورقية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالبدء في الاعتماد على تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني، وهذا تمهيداً إلى الأستغناء نهائياً عن فواتير الكهرباء الورقية، وذلك لتوفير النفقات التي يتم صرفها على طباعة الإيصالات وفواتير الإستهلاك، وهذا لتنفيذ سياسة الدولة وتوصيات المجلس الأعلي للمدفوعات لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لجميع فواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونياً بدلاً من الورقية

الدخول على الموقع الإلكتروني الذي يخص الشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر من هنا.

الدفع في منافذ شركات التحصيل الالكتروني بكل المحافظات، وهي “مكاتب البريد، مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد ممكن، ضامن، البنك الزراعي”، ويصل عددهم لـ 60 ألف منفذ.

الدفع في منافذ فوري وعددها أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل فواتير بكل المحافظات لشركة فوري محفظة.

من خلال المحفظة البنكية وعددهم 12 وأهمهم “بنك مصر، بنك بلوم، بنك الإسكندرية، بنك كريدي أجريكول، بنك CIB، بنك الإسكان والتعمير، بنك عودة، بنك قناة السويس، بنك أبو ظبي الإماراتي”.

الدفع يكون من خلال التطبيقات الذكية المتوفرة على متجر جوجل، وتكون لعملاء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

محافظ شركات المحمول، وهذا عن طريق التطبيق الذي يخص كل شركة على متجر بلاي.